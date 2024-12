Chcú nadviazať kontakt s novým vedením Sýrie! Do Damasku pricestoval tím francúzskych diplomatov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Leo Correa)

DAMASK - V rámci snáh o nadviazanie kontaktu s novým vedením Sýrie pricestovala v utorok do Damasku francúzska delegácia vedená Jeanom-Françoisom Guillaumom, ktorý je osobitným vyslancom Francúzska pre Sýriu. Informuje správa agentúry AFP.

AFP dodala, že ide o vôbec prvú návštevu diplomatov z Francúzska v Sýrii od pádu režimu Bašára Asada. Vyslanie svojho tímu do Damasku predtým oznámila Európska únia, britská delegácia už do Sýrie zavítala. Priamy kontakt s vedením povstalcov, ktorí zosadili Asadov režim, nadviazali aj Spojené štáty - minister zahraničných vecí Antony Blinken to priznal v sobotu počas turné po Blízkom východe.

archívne video

Slovensko odoslalo do Sýrie lietadlo s humanitárnou pomocou, uviedol Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Francúzsko vyslalo do Damasku misiu, ktorá má na starosti počiatočné kontakty s novými úradmi a následne aj znovuotvorenie veľvyslanectva po viac ako desaťročnej prestávke. Verejnoprávna stanica Radio France uviedla, že pád režimu v Sýrii v priebehu niekoľkých dní svedčí o tom, že Asad prišiel o podporu svojich kľúčových spojencov - Ruska a Iránu. Mohutné demonštrácie, ktoré sa po celej Sýrii konali minulý piatok - v prvý deň tradičných modlitieb od pádu režimu - podľa francúzskeho rozhlasu jasne dokazujú, že povstalci majú podporu sýrskej verejnosti.

Stabilizácia Sýrie

Stanica Radio France poukázala aj na to, že žiaden štát v regióne i mimo neho, "dokonca ani Izrael, ktorý už týždeň masívne bombarduje Sýriu a zničil 75 percent jej vojenskej techniky", nemá záujem o to, aby Sýriu ovládol chaos. "Naopak, každý má záujem o jej stabilizáciu", aby mohla prijať utečencov, ktorí sa chcú vrátiť domov, konštatovala stanica Radio France.

V reakciách Západu bolo spočiatku cítiť opatrnosť a váhanie, či rokovať s povstaleckými vodcami, ktorí vzišli z džihádizmu, pripomenula Radio France. Aj keď Západ zostáva bdelý, prvé pragmatické kroky nových lídrov jednoznačne podporuje: ide o ich záväzky rešpektovať náboženské menšiny a práva žien či ich želanie o stabilizáciu krajinu. Podľa francúzskej rozhlasovej stanice majú diplomati v živej pamäti "iracký precedens", ktorý ukázal, že z chaosu ťažia predovšetkým extrémisti - v prípade Iraku to bol Islamský štát zrodený z implózie tejto krajiny po americkej invázii.

Džawlání vyzval na zrušenie sankcií voči Damasku

Abú Muhammad Džawlání, vodca sýrskej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vyzval na zrušenie všetkých medzinárodných sankcií voči Damasku, ak sa majú do Sýrie vrátiť utečenci vysídlení vojnou. Informuje správa agentúry AFP. Podľa vyjadrenia HTS na sieti Telegram Džawlání, ktorý aktuálne vystupuje pod svojím občianskym menom Ahmad Šara, počas pondelkového stretnutia s britskou delegáciou okrem požiadavky na zrušenie sankcií hovoril aj o "dôležitosti obnovenia vzťahov" s Londýnom.

Sýrski povstalci začiatkom decembra dobyli Damask a zvrhli vládu dlhoročného prezidenta Bašára Asada, ktorý ušiel do Ruska. Ofenzívu viedla práve povstalecká skupina HTS, ktorá pôvodne vzišla zo sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida. HTS teraz tvrdí, že sa vzdala džihádistickej orientácie. HTS však naďalej figuruje na viacerých západných zoznamoch teroristických organizácií. Šara tiež oznámil, že povstalecké frakcie v Sýrii budú rozpustené a ich bojovníkov zaradia do regulárnej armády.

Džawlání sa v pondelok stretol aj s vedúcimi predstaviteľmi komunity drúzov, pred ktorými zdôraznil potrebu jednoty v krajine, kde žije množstvo etnických a náboženských menšín. Drúzovia sú odnožou šiitského islamu a predstavujú približne tri percentá predvojnovej populácie Sýrie, približuje AFP."Sýria musí ostať jednotná," povedal Šara. "Musí vzniknúť spoločenská zmluva medzi štátom a všetkými náboženstvami s cieľom zabezpečiť sociálnu spravodlivosť," dodal vodca HTS.Pád prezidenta Asada podľa AFP privítalo viacero krajín a organizácií, čakajú však na to, ako sa budú noví vodcovia štátu správať k tamojším menšinám. HTS od zvrhnutia Asada tvrdí, že sa zasadí za ochranu práv všetkých Sýrčanov.

Irán znovu otvorí veľvyslanectvo v Sýrii, keď na to budú podmienky

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že svoje veľvyslanectvo v Sýrii znovu otvorí až vtedy, "keď na to budú podmienky". Neuviedlo však žiadny konkrétny časový plán, hoci iránsky veľvyslanec v Sýrii Hosejn Akbarí v nedeľu v štátnej televízii povedal, že to bude čoskoro. Veľvyslanectvo Iránu v Sýrii je zatvorené od 8. decembra. Informuje agentúra AFP. "Opätovné otvorenie iránskeho veľvyslanectva v Damasku si vyžaduje prípravné opatrenia, predovšetkým zaistenie jeho bezpečnosti a ochrany jeho zamestnancov," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmáíl Bakájí.

Dodal, že Irán v Sýrii plnil poradné úlohy na žiadosť doterajšej vlády. "V Sýrii sme nikdy neboli preto, aby sme podporovali len určitú osobu, skupinu alebo stranu," zdôraznil. Iránski diplomati opustili ambasádu v Damasku a odišli do Bejrútu, keď sa k hlavnému mestu Sýrie blížili povstalecké skupiny, ktoré napokon 8. decembra zvrhli režim Bašára Asada. Veľvyslanectvo bolo následne vyrabované. Akbarí pre denník Teheran Times vysvetlil, že útok očakával a vopred spravil kroky na zaistenie bezpečnosti zamestnancov ambasády. Podľa neho bola hlavnou motiváciou útočníkov túžba po pomste.