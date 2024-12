Kandidáti na post predsedu Africkej únie chcú dve kreslá pre Afriku v Bezpečnostnej rade OSN

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

Odinga v rámci svojho príspevku vyhlásil, že dve stále kreslá s právom veta sú pre Afriku "nevyhnutnosťou". Argumentoval, že by to bolo aj spravodlivé, keďže africký kontinent má viac ako 50 krajín.Randriamandrato vyzval členské štáty AÚ, aby využili príležitosť a "hovorili jedným hlasom o výbere toho, kto bude zastupovať Afriku v BR OSN".Niektorý z trojice Odinga, Youssouf a Randriamandrato by mal na čele 55-člennej AÚ vystriedať jej terajšieho šéfa Moussu Fakiho, ktorý na tomto poste pôsobí dve funkčné obdobia.

Bezpečnostná rada OSN (Zdroj: SITA/AP)

V rámci diskusie kandidáti prezentovali svoje plány týkajúce sa regionálnej bezpečnosti v Afrike, kde neutíchajú vojnové konflikty a naďalej dochádza k prevratom. Práve v dôsledku prevratov bolo päť členských štátov vylúčených z AÚ.Podľa Youssoufa by sa regionálna bezpečnosť mohla posilniť, ak by sa zvýšili zdroje pre regionálne pohotovostné sily. Dodal, že takto by sa znížila aj prílišná závislosť od zahraničných partnerstiev.Randriamandrato zasa vyzval krajiny AÚ, aby prevzali zodpovednosť za svoju vnútornú bezpečnosť. Dodal, že zahraničné vojenské základne by mali byť vecou minulosti, pretože "môžu byť zdrojom konfliktov".

Všetci traja sa okrem iného dôrazne zasadzovali za medziafrický obchod, pričom Youssouf pripustil aj jednotnú menu.Africká únia pred časom navrhla niekoľko reforiem svojej štruktúry a vedenia s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu. Každý z kandidátov sľúbil, že v prípade svojho zvolenia bude tieto reformy implementovať.