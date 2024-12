Šéf WHO verí, že tzv. pandemická dohoda bude finalizovaná do mája 2025

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP)

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok vyjadril presvedčenie, že tzv. pandemická dohoda by mohla byť finalizovaná do mája 2025, píše o tom agentúra Reuters.

Medzinárodná dohoda o prevencii pandémií a pripravenosti na ne by mala zvýšiť spoluprácu počas pandémie a 194 členských štátov WHO o nej rokuje už dva roky. Prvý pokus o jej finálne znenie bol tento rok neúspešný. Diplomati momentálne vidia priestor na dohodu, ale komentátori upozorňujú na možné odmietnutie pandemickej zmluvy zo strany administratívy staronového prezidenta USA Donalda Trumpa.

archívne video

Ministerstvo zdravotníctva sa snažilo hľadať cestu ako zabrániť nesúhlasu Slovenska so stanovami WHO (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Tedros v utorok na brífingu v Ženeve pripomenul, že členské štáty WHO sa zaviazali finalizovať znenie dohody včas na 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA78) na budúci rok v máji. "Naďalej som presvedčený, že to urobia," dodal.

Vzťah medzi WHO a USA

Na brífingu sa novinári Tedrosa opakovane pýtali na budúcu spoluprácu s Trumpovou administratívou. Šéf WHO v reakcii na to konštatoval, že "vzťah medzi WHO a Spojenými štátmi bol vzorovým partnerstvom". Dodal, že WHO a USA sú partnermi už mnoho rokov a že to tak bude aj naďalej. Vyjadril tiež presvedčenie, že lídri USA chápu, že Spojené štáty nemôžu byť v bezpečí, pokiaľ nie je v bezpečí aj zvyšok sveta.

Dohoda o prevencii pandémií, pripravenosti a reakcii na ne prijatá v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie by krajinám na celom svete umožnila posilniť vnútroštátne, regionálne a globálne kapacity a odolnosť voči budúcim pandémiám.