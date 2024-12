MIMORIADNY ONLINE Nová podpora pre Ukrajinu! Spojené štáty ohlásili ďalší balík vojenskej pomoci

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade)

6:36 Ruské ministerstvo obrany v nedeľu na svojom kanáli na platforme Telegram uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zničili v noci nad piatimi ruskými regiónmi 46 bezpilotných lietadiel vypustených ukrajinskými silami. Informovala o tom agentúra Reuters.

6:22 Rusko si nárokuje kontrolu nad dedinou v Doneckej oblasti, Ukrajina dobytie nepotvrdila. Rusko si 7. decembra nárokovalo kontrolu nad dedinou Berecky v Doneckej oblasti. Ukrajinskí predstavitelia sa k týmto tvrdeniam, ktoré nebolo možné overiť, nevyjadrili.

Uvedená pomoc nebude pochádzať zo zásob americkej armády. Organizovaná je prostredníctvom programu USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) patriaceho pod Pentagón, cez ktorý americká vláda objednáva vojenskú techniku pre Ukrajinu od zbrojárskych firiem. USA sú v súčasnosti najväčším finančným a vojenským podporovateľom Ukrajiny v jej vojne proti ruským inváznym silám. Len nedávno, 2. decembra, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken predstavil balík pomoci Ukrajine v hodnote 725 miliónov dolárov, ktorý zahŕňa rakety Stinger, muníciu pre raketomety HIMARS, delostrelecké granáty kalibru 155 mm a 105 mm, drony a nášľapné míny.

Od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 poskytli USA Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 62 miliárd dolárov. Novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý sa úradu ujme 20. januára, v predvolebnej kampani avizoval, že plánuje masívne znížiť podporu Kyjevu. Opakovane tiež ubezpečoval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí, no nekonkretizoval, ako sa to stane. Vláda odchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena sa netají, že pred príchodom Trumpa do Bieleho chce Ukrajine poskytnúť čo najväčšiu podporu.