USA nesúhlasia so správou Amnesty International obviňujúcou Izrael z genocídy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

WASHINGTON - Spojené štáty vo štvrtok vyhlásili, že nesúhlasia so správou ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá obvinila Izrael z "genocídy" v Pásme Gazy. Organizácia tiež podotkla, že dodávatelia zbraní pre Izrael môžu byť označení za spoluvinníkov. Informuje o tom agentúra AFP.

"Nesúhlasíme so závermi takejto správy. Už predtým sme povedali, a tvrdíme to aj naďalej, že obvinenia z genocídy sú nepodložené," zdôraznil pre novinárov hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel. Podľa jeho vyjadrení sú Spojené štáty, spojenec a najväčší dodávateľ zbraní pre Izrael, aj naďalej znepokojené pretrvávajúcou vojnou v Pásme Gaze. Patel sa zároveň dištancoval od vyjadrení Izraela, že Amnesty International je "poľutovaniahodnou a fanatickou" organizáciou, píše AFP. "Organizácie občianskej spoločnosti, ľudskoprávne skupiny a mimovládne organizácie aj naďalej zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní informácií a analýz týkajúcich sa Pásma Gazy," povedal Patel.

Nesúhlas USA so správou "nemení nič na našich pretrvávajúcich obavách, ktoré sa týkajú vplyvu konfliktu na civilné obyvateľstvo a civilné obete. Naďalej preto zdôrazňujeme, aby bolo morálnou a strategickou prioritou Izraela dodržiavať medzinárodné humanitárne právo," dodal Patel. Militanti z hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín podnikli 7. októbra 2023 bezprecedentný útok na Izrael. Zabili pri ňom približne 1200 ľudí a ďalších asi 250 osôb uniesli do pobrežnej palestínskej enklávy. V Pásme Gazy sa podľa informácií médií stále nachádza približne 100 rukojemníkov. Predpokladá sa však, že najmenej tretina z nich je mŕtva. Izraelské ťaženie v Pásme Gazy si doteraz vyžiadalo najmenej 44.500 obetí, pričom ide prevažne o civilistov. Vyplýva to z údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.