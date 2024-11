Nemecko sa opäť chystá presunúť svoj systém Patriot do Poľska

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

BERLÍN, VARŠAVA - Nemecko opäť plánuje dočasne presunúť svoj systém protivzdušnej obrany Patriot do Poľska. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Plán nemeckej armády zahŕňa dočasné rozmiestnenie vojakov a zbraňových systém v oblasti mesta Rzeszów na juhovýchode Poľska. Prípravy majú odštartovať v najbližších dňoch a misia začne zrejme v januári.

Poľskí a nórski inštruktori cvičili ukrajinských vojakov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tri nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot boli v Poľsku nasadené od januára do novembra 2023 neďaleko hraníc s Ukrajinou v reakcii na incident, pri ktorom v novembri 2022 na poľské územie dopadla raketa a zabila dvoch ľudí, pripomína DPA.

Varšava je významným spojencom Ukrajiny, ktorá od februára 2022 čelí ruskej agresii. Poľsko slúži ako kľúčový logistický uzol pre dodávky západnej vojenskej pomoci pre Kyjev. Ústredným bodom tejto logistiky je letisko pri Rzeszówe, ktoré v súčasnosti chránia systémy Patriot americkej armády.