Šokujúci prípad malárie: Odborníci bijú na poplach, TOTO tu ešte nebolo, prvá nákaza priamo v Európe

VERONA – V Taliansku sa objavil prípad infekčného ochorenia, malárie. Prípad je o to prekvapivejší, že pacient necestoval do krajín, kde sa toto ochorenie obvykle šíri, ale maláriu dostal priamo v Taliansku.

V súčasnosti majú prebiehať ďalšie vyšetrovania, no podľa riaditeľa nemocnice San Martino v Janove Mattea Bassettiho by tento prípad mohol „úplne zmeniť budúcu paradigmu infekčných ochorení“. Komáre, ktoré prenášajú maláriu by sa v Taliansku nemali vôbec vyskytovať. Malária bola v Taliansku oficiálne vyhubená v 70. rokoch, informovalo talianske Leggo.

Dva regióny v Taliansku plánujú zaviesť zvýšené opatrenia a terénne vyšetrovanie prípadu. Je možné, že budú musieť pristúpiť aj k dezinsekcii oblastí, kde sa pacient pohyboval. Podľa odborníkov ide zrejme o ďalší z faktov, ktorý hovorí o tropikalizácii Talianska. Mysleli tak na prípady horúčky dengue a epidémiu Chikingunya, s ktorými mali dočinenia v minulosti. Taliansko sa tak po niekoľkých desaťročiach stáva krajinou, kde komáre, ktoré šíria maláriu môžu nielen prežiť, ale aj rozmnožovať sa a prenášať maláriu na ďalších ľudí.

Podľa Mattea Bassetiho je možné, že aj lekári budú musieť zmeniť prístup k ochoreniu a očakávať, že infekcia sa môže objaviť aj u ľudí, ktorí necestovali do Afriky. Malária sa prejavuje príznakmi ako je horúčka, zimnica, potenie, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie a bolesť svalov. A hoci ide o liečiteľné ochorenie, musí byť odhalené a liečené včas, čím sa znižuje riziko závažných komplikácií.