Nechutný prípad z Francúzska: Muž nechal znásilňovať svoju ženu! Prokuratúra žiada 20 rokov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Trest 20 rokov odňatia slobody, ktorý požadujú prokurátori Jean-François Mayet a Laure Chabaudová, je za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami vo Francúzsku maximálne možný. Vzhľadom na celosvetový vplyv tohto sledovaného procesu sa návrh výšky trestu očakával s napätím, pripomínajú médiá. Teraz dvadsaťsedemročnú Gisèle Pelicotovú roky znásilňovali cudzí muži po tom, ako ju jej vtedajší manžel omámil silnými anxiolytikami, teda liekmi proti úzkosti. Dominique Pelicot zo znásilňovania nakrúcal videá, na ktorých figurovalo cekom 83 mužov. Pred súd ich stanulo 50, ostatné sa nepodarilo identifikovať.

"Maximálny trest je 20 rokov. Je to síce veľa, ale zároveň príliš málo vzhľadom na závažnosť spáchaných a opakovaných činov," vyhlásil dnes na súde prokurátor. "Je to veľmi emotívne," uviedla dnes ráno Pelicotová pri príchode do súdnej siene. Pelicotová odmietla, aby sa súd konal za zatvorenými dverami, chcela tak dosiahnuť, aby "hanba dopadla na nich" - teda na mužov, ktorí sa znásilňovania dopúšťali. Vyslúžila si tým obdiv radu Francúzov a Francúzok a na jej podporu sa v septembri po celej krajine zhromažďovali stovky ľudí. Obvinení vo veku od 26 do 68 rokov pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev a sú medzi nimi hasiči, lekárnici, robotníci či novinári.

Pozeral sa, ako ju v bezvedomí znásilňujú

V ďalších dňoch by sa malo vyjasniť, aký trest žiada obžaloba pre päť desiatok Pelicotových spolupáchateľov. Pretože aj keď je väčšina z nich stíhaná za rovnaký trestný čin, konkrétne za ťažké znásilnenie, a hrozí im teda tiež 20 rokov väzenia, tresty musia byť individualizované. Prokuratúra sa napríklad môže rozhodnúť odlíšiť recidivistov - desať mužov prišlo niekoľkokrát - od tých, ktorí do spálne Peliotovcov prišli "len" raz, píše AFP.

Dominique Pelicot päťdesiat spoluobvinených našiel na internete a v období od júla 2011 do októbra 2020 ich púšťal do rodinného domu v Mazane, kedy býval so svojou dnes už bývalou manželkou, aby sa pozeral, ako ju v bezvedomí znásilňujú. Pelicot nikdy svoju zodpovednosť nepopieral a sám seba označil za "násilníka". "Som vinný z toho, čo som urobil. Všetko som zničil, o všetko som prišiel. Musím za to zaplatiť," vyhlásil krátko po začatí procesu.

Synovia požiadali justíciu, aby otca čo najprísnejšie potrestala

Jeho dvaja synovia požiadali justíciu, aby otca čo najprísnejšie potrestala a vyhlásili, že naneho chcú navždy zabudnúť. Jeho dcéra sa považuje za ďalšiu z otcových obetí. Verdikt je očakávaný okolo 20. decembra, informujú tlačové agentúry. Rodina sa o prípade a hrôznych praktikách otca dozvedela v roku 2020, keď sa začalo policajné vyšetrovanie.

Prípad otriasol celým Francúzskom a vyvolal debaty o násilníctve na ženách. Pri príležitosti svetového dňa boja proti násiliu páchanému na ženách dnes generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že: "Epidémia násilia páchaného na ženách a dievčatách zahanbuje ľudstvo," a žiadal spravodlivosť pre obete a zodpovednosť pre páchateľov. "Záverečné reči v tento výnimočný deň sú ďalším symbolom," povedal dnes ráno Antoine Camus, právny zástupca poškodenej Gisèle Pelicotovej.