Kapitán letu 961 zabránil totálnej katastrofe! Po dlhom boji o lietadlo zachránil mnoho životov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ADDIS ABABA - Let Ethiopian Airlines 961 bol pravidelnou linkou z Addis Ababa do Abidjanu na Pobreží Slonoviny. 23. Novembra 1996 ako vždy odletel stroj Boeing 767-200 ER bez najmenších problémov. Na palube letelo 163 cestujúcich a 12 členov posádky vrátane 3 členov v kokpite.

Po odlete z Addis Ababa let smeroval do Abidjanu, keď po 20 minútach sa do kokpitu dostali únoscovia s nečakanou požiadavkou – letieť do Austrálie. Popritom jeden z nich vyslovil varovanie: „Všetci ostanú sedieť na mieste, lebo mám bombu!“ Kapitán niekoľkokrát vysvetlil a ukázal na prístroje, že na tak dlhý let nemajú dostatok paliva. Po upozornení o stave paliva nasledovala konfrontácia únoscov a posádky, čo viedlo do momentu, kedy si jeden z únoscov sadol na miesto prvého dôstojníka a začal manipulovať s riadením lietadla. Po dobe vyjednávaní a presviedčaní sa objavila kontrolka o množstve paliva s následným vysadením pravého motora.

Od tejto chvíle mal kapitán možnosť vyhlásiť nežiadúcu správu pasažierom – „Dámy a páni, hovorí k vám váš pilot. Práve sme prišli o palivo a stratili sme jeden motor. Očakávame tvrdé pristátie, to je to čo som musel povedať. Prosím všetkých cestujúcich, riaďte sa pokynmi únoscov.“ Následne sa únoscovia vrátili do kokpitu a opätovným zasiahnutím do riadenia odpojili autopilota. V tomto okamihu bola havária nevyhnutná, keďže lietadlo stratilo kompletne ťah a začalo strmo klesať. Kapitán v poslednom momentne zrovnal smer letu paralelne k vlnám, ale lietadlo sa po náraze ľavým krídlom do Indického oceána rozpadlo na štyri časti.

Po nehode zahynulo šesť členov posádky a 119 cestujúcich. Zvyšok posádky a 38 pasažierov utrpelo vážne zranenia, dvaja ľahké a štyria vyviazli bez zranení. Vyšetrovací úrad potvrdil jasného vinníka nehody, ktorým boli únoscovia a ich zásah v kokpite. V záverečných odporúčaniach v správe uvádzajú lepší výcvik posádky v prípade núdzových postupov Ethiopian Airlines a lepšie technické zabezpečenie zvukového i letového záznamníku v prípade ich zlyhania.