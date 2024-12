Volkswagen čelí najväčšiemu konfliktu za posledné roky: Do výstražného štrajku vstúpilo 120-tisíc zamestnancov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Melissa Erichsen/dpa)

BERLÍN - Zamestnanci automobilky Volkswagen (VW) v Nemecku vstúpili do výstražného štrajku. Na výzvu odborového zväzu IG Metall prerušili prácu dnes o 9:30 vo fabrike v saskom Cvikove (Zwickau), postupne sa má pridať ďalších osem z celkových desiatich závodov koncernu v Nemecku, vrátane ústredia vo Wolfsburgu. Štrajk by mal trvať zakaždým zhruba dve hodiny a opakovať sa v každej zmene. Odborári protestujú proti ohlásenému rozsiahlemu prepúšťaniu, znižovaniu miezd a pravdepodobnému zatváraniu tovární automobilky v Nemecku. Českej spoločnosti Škoda Auto, ktorá je súčasťou koncernu Volkswagen, sa štrajk priamo netýka.

Po Cvikove sa o 10.00 h pridajú zamestnanci tovární vo Wolfsburgu, Hannoveri, Emdene, Braunschweigu, Salzgittere a Saskej Kamenici (Chemnitz). O 12.00 h sa začne protest v známej sklenenej fabrike v Drážďanoch a o 12.30 h v Kassele-Baunatale. Nepripojí sa len závod v Osnabrücku. Vo všetkých štrajkujúcich fabrikách sa práce zastavia dočasne, po zhruba dvoch hodinách sa výroba opäť rozbehne. K štrajkom naplánovali odborári protestné zhromaždenia a pochody.

archívne video

Volkswagen Slovakia v roku 2023 zvýšil počet vyrobených vozidiel na takmer 330-tisíc (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Keď to bude potrebné, bude to jeden z najtvrdších konfliktov, aké Volkswagen kedy videl," uviedol oblastný manažér IG Metall pre Dolné Sasko Thorsten Gröger. Podľa odborárov nebude kvôli výstražnému štrajku zmontovaných približne 1000 vozidiel. Vedenie podniku uviedlo, že prijalo opatrenia, ktoré by mali dopady štrajku minimalizovať.

Do sporu vstúpilo približne 120-tisíc zamestnancov

Spor sa týka miezd približne 120.000 zamestnancov v závodoch kmeňovej značky Volkswagen, kde platí osobitná dohoda o mzdách, a ďalších 10.000 zamestnancov VW v Sasku, ktorých mzdy sú tiež naviazané na túto dohodu. Vedenie odmieta akékoľvek ich zvýšenie, vzhľadom na ťažkú situáciu koncernu plánuje naopak zníženie miezd o desať percent. Na stole je tiež zatvorenie pretekov a prepúšťanie. Obe strany sporu sa stretnú k ďalšiemu kolu rokovaní o mzdách 9. decembra.

Automobilka teraz neplánuje prepúšťanie kmeňového personálu

Českej automobilky Škoda, ktorá je časťou koncernu Volkswagen, sa dnešný štrajk v Nemecku priamo netýka. Šéf plánovania ľudských zdrojov spoločnosti Škoda Auto Štefan Lacina minulý týždeň povedal, že automobilka teraz neplánuje prepúšťanie kmeňového personálu, znižovanie stavov sa má týkať len agentúrnych pracovníkov. Podľa šéfa odborov Jaroslava Povšíka bude udržanie miest prioritou pri nadchádzajúcom mzdovom vyjednávaní, pri ktorom chcú odbory žiadať rast nad hodnotu inflácie.

Európsky automobilový priemysel čelí mnohým problémom z dôvodu slabého predaja áut v regióne a konkurencie ázijských výrobcov, ktorí ponúkajú lacnejšie elektromobily. Naposledy sa konali štrajky vo veľkých závodoch VW v Nemecku v roku 2018. Vtedy sa ich podľa IG Metall zúčastnilo viac ako 50.000 zamestnancov zo šiestich závodov na západe krajiny.