Hromadné prepúšťanie vo Volkswagene: Hrozí zrušenie vyše 35-tisíc pracovných miest? Odborári a vedenie sa dohodli

(Zdroj: TASR/DPA)

BERLÍN - Dohoda odborárov a vedenia automobilového koncernu Volkswagen vylučuje prepúšťanie z organizačných dôvodov do konca roka 2030. Na tlačovej konferencii to oznámil oblastný vyjednávač IG Metall pre Dolné Sasko Thorsten Gröger. Koncern napriek tomu plánuje v nasledujúcich šiestich rokoch zrušiť v Nemecku vyše 35.000 pracovných miest. Podľa Grögera napríklad po odchodoch zamestnancov do dôchodku. Podľa výročnej správy Volkswagenu na konci minulého roka v Nemecku pre značku pracovalo zhruba 300.000 ľudí.