Prímeriu v Pásme Gazy stojí v ceste podľa Sullivana Hamas, nie Izrael

Jake Sullivan (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik)

Posledné kolo nepriamych rozhovorov o prímerí v polovici októbra neprinieslo dohodu a Hamas odmietol návrh na krátkodobé prímerie. Hamas totiž vždy žiada úplné ukončenie vojny s Izraelom a úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy, pripomenul denník The Times of Israel (TOI).Aj Izrael bol však obvinený z odmietania dohôd s Hamasom. Niekoľko dní po svojom nedávnom odvolaní z funkcie o tom hovoril exminister obrany Joav Galant, ktorý obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z odmietnutia mierovej dohody - a to aj napriek radám svojich bezpečnostných poradcov.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Rokovania o prímerí a o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy ovplyvní zrejme aj rozhodnutie Kataru, ktorý v sobotu oznámil, že sa nateraz vzdáva roly sprostredkovateľa na týchto rozhovoroch. Svoju účasť obnoví, keď Hamas a Izrael "preukážu ochotu" rokovať.V Katare pritom od roku 2012 sídli politický výbor Hamasu. V sobotu sa však v médiách objavila správa, že Katar požiadal Hamas, aby zatvoril svoju politickú kanceláriu v Dauhe z dôvodu "odmietnutia rokovať o dohode" o prímerí. Katarské ministerstvo zahraničných vecí však neskôr uviedlo, že tieto správy sú "nepresné". Tieto tvrdenia popreli aj predstavitelia Hamasu.

(Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta)

Katar doteraz pôsobil ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Hamasom a Izraelom spolu s USA a Egyptom. Dohodu o prímerí v Pásme Gazy sa však ani po viac než rok trvajúcej vojne doteraz nepodarilo uzavrieť. Nedošlo ani k prepusteniu zvyšných rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu zajali po teroristickom útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023.