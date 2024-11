Kennedy navrhne Trumpovmu tímu obsadenie zdravotníckych úradov

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stefan Jeremiah)

WASHINGTON - Tím zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadal exkandidáta na prezidenta Roberta Kennedyho o návrhy na personálne obsadenie federálnych zdravotníckych úradov. Píše to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje. Kennedy, ktorý nakoniec podporil Trumpa, je známy medzi iným odmietavým postojom k očkovaniu. Akú bude mať on sám úlohu v novej Trumpovej administratíve, nie je úplne jasné.

Trumpov tím teraz rieši odovzdanie moci a okrem iného aj obsadenie niekoľkých tisíc vysokých postov vo federálnej administratíve. Časť návrhov bude schvaľovať Senát, kde budú mať republikáni väčšinu. Trump vstúpi do úradu 20. januára.

archívne video

Ladislav Kamenický k výsledkom amerických volieb (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Blízky Kennedyho spolupracovník Del Bigtree agentúre Reuters povedal, že Trumpov tím Kennedyho vyzval, aby predložil návrhy na obsadenie postov v zdravotníckych úradoch. To agentúre Reuters potvrdil aj ďalší zdroj oboznámený s rokovaniami. Má sa to týkať napríklad ministerstva zdravotníctva aj napríklad Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Člen známej americkej politickej dynastie a advokát za životné prostredie Kennedy počas pandémie covidu-19 vystupoval proti očkovaniu. Tento rok registroval vo viacerých štátoch svoju kandidatúru na prezidenta, ktorej sa však neskôr vzdal a podporil Trumpa. V niektorých štátoch však napriek tomu oficiálne zostal kandidátom, pretože kandidatúru nestiahol včas.

Úloha Kennedyho v Trumpovej administratíve

Stále nie je jasné, akú úlohu by mohol mať Kennedy v novej Trumpovej administratíve. Podľa Bigtreea nie je vylúčené, že Kennedy dostane oficiálnu funkciu, alebo bude poradcom. "Prezident Trump mu (Kennedymu) dá dva roky na to, aby ukázal, že má úspech," uviedol Bigtree. Podľa neho chce Kennedy do federálnych úradov presadiť lekárov a ľudí, ktorí nie sú spojení s farmaceutickým priemyslom.

Samotný Kennedy odmieta, že by bol proti vakcínam. Tvrdí, že chce len prísnejšie kontroly pri autorizácii ich používania, v čom zohráva dôležitú úlohu FDA. V predvolebnej kampani uvádzal, že chce uzdraviť Spojené štáty.