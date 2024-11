Leyenová odsúdila "ohavné útoky" na Izraelčanov v Amsterdame

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)

Šéfka EK na sieti X napísala, že o incidente hovorila s holandským premiérom Dickom Schoofom. "Dôrazne odsudzujem tieto neakceptovateľné činy. Antisemitizmus nemá v Európe miesto. A sme odhodlaní bojovať proti všetkým formám nenávisti," uviedla Leyenová.

Útok odsúdil aj Úrad vysokého komisára OSN

Útok odsúdil aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). "Nikto, nikto by nemal byť vystavený diskriminácii alebo násiliu na základe svojho národnostného, náboženského, etnického alebo iného pôvodu," vyhlásil hovorca OHCHR Jeremy Laurence. Nemecká ministerka obrany Annalena Baerbocková označila útoky za hrozné a hlboko zahanbujúce. "Prepuknutie takéhoto násilia proti Židom prekračuje všetky hranice," napísala nemecká ministerka na sieti X. "Neexistuje pre to žiadne ospravedlnenie. Židia musia byť v Európe v bezpečí," dodala.

Na zápas Európskej ligy do Amsterdamu podľa odhadov vycestovalo približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich vo štvrtok večer po vysokej prehre izraelského klubu (0:5) napadli na rôznych miestach maskovaní útočníci, pričom údajne išlo o koordinované útoky. Noviny The Times of Israel (TOI) uviedli, že počas výtržností utrpelo zranenia najmenej desať izraelských občanov a traja sú nezvestní. Zadržaných bolo podľa polície až 62 osôb. Útočníci podľa jedného z fanúšikov vykrikovali v arabčine protiizraelské a propalestínske heslá.