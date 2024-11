Trumpova vláda by mohla "zastaviť" izraelské útoky v Gaze aj Libanone, tvrdí Erdogan

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Erdogan to médiám povedal počas letu, ktorým sa v piatok vracal do vlasti zo summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti, informuje agentúra Reuters. Ukončenie vojny na Ukrajine podľa tureckého prezidenta môžu urýchliť snahy západných krajín vedených USA. Erdogan komentoval aj vojny v Pásme Gazy a Libanone. V tejto súvislosti vyjadril vieru v to, že Trump bude tlmočiť Izraelu, aby so svojimi útokmi "prestal" a naznačil, že dobrým začiatkom by bolo zastavenie vyzbrojovanie Izraela zo strany USA.

Turecko ostro kritizuje Izrael za ofenzívy v Pásme Gazy

"Trump sľuboval, že ukončí konflikty... Chceme, aby svoj sľub splnil a aby bolo Izraelu povedané 'stop'," uviedol Erdogan. "Trump by mohol zastaviť zbrojnú podporu poskytovanú Izraelu, čo by mohol byť dobrý začiatok na zastavenie izraelskej agresie na palestínskych a libanonských územiach," dodal. Turecko ostro kritizuje Izrael za ofenzívy v Pásme Gazy aj v Libanone. Ankara už pozastavila obchodovanie so židovským štátom a požiadala tiež o pripojenie sa k žalobe, ktorá Izrael na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) obviňuje z genocídy Palestínčanov v Pásme Gazy, čo židovský štát dôrazne popiera.

Turecký líder sa domnieva, že Trump ako nový prezident USA a jeho administratíva vážne ovplyvnia politickú a vojenskú rovnováhu na Blízkom východe. Ak by podľa jeho slov USA pokračovali vo svojej doterajšej politike, v tomto regióne by sa prehlbovala patová situácia a konflikt by sa mohol ďalej rozširovať. Erdogan tiež oznámil, že Trumpa pozval na návštevu Turecka. Dvojica spolu v stredu telefonovala, Erdogan totiž Trumpovi gratuloval k volebnému úspechu. V piatok povedal, že novozvolený americký prezident sa o Turecku v tomto telefonáte vyjadroval veľmi pozitívne. Dodal, že spolupráca Ankary s novou americkou administratívou by mohla priniesť osoh pri riešení regionálnych kríz.