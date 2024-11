Luxemburský premiér Luc Frieden (Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew)

Luc Frieden, predseda luxemburskej vlády, zdôraznil potrebu európskej armády v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami. Frieden naznačil, že „koalícia ochotných“ medzi členskými štátmi EÚ by mohla urobiť prvý krok k spoločnej vojenskej sile, uvádza Telegraph. „Musíme diskutovať o potrebe európskej armády. Takú, ktorá je plne integrovaná a konvergentná s NATO a je silným partnerom pre našich severoamerických spojencov,“ povedal Frieden v prejave v Poľsku v predvečer amerických volieb.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Obavy o bezpečnosť počas Trumpovej vlády

V Európe narastajú obavy, že druhý Trumpov mandát by mohol oslabiť aliančné záväzky USA v NATO. Frieden a ďalší európske hlavy štátov sa podľa denníka Telegraph obávajú, že Trump by mohol vystúpiť z NATO, ak by spojencom chýbali výdavky na obranu. Okrem toho by mohol zastaviť dodávky zbraní a podporu pre Kyjev, čo by mohlo Ukrajinu, ktorá je považovaná za kandidáta na členstvo v EÚ, prinútiť k nespravodlivej mierovej dohode s Ruskom.

Zatiaľ čo armáda EÚ bola dlho považovaná za nereálnu, mier si teraz vyžaduje postupné zbližovanie. Zdôraznil: "Skutočnosť, že to v minulosti nefungovalo, by nemalo byť dôvodom, aby sme to neskúsili znova." Emmanuel Macron to podporuje a po ruskej agresii vidí zvýšenú potrebu nezávislosti Európy od USA. Existuje však odpor pobaltských štátov, ktoré považujú NATO za nenahraditeľné. „Musíme myslieť na európsku armádu a vytvoriť koalíciu ochotných byť efektívnejší v obrane,“ uzavrel Frieden.