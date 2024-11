Dedič impéria už je muž! Trumpov syn Barron volil prvýkrát: Takto prerástol otca o hlavu

Barron Trump prerástol svojich rodičov. (Zdroj: profimedia.sk)

Donald Trump sa vyhlásil za víťaza amerických prezidentských volieb v roku 2024 ešte pred oficiálnym výsledkom. Počas svojho prejavu nadšenému davu republikánov však všetky oči smerovali na jeho syna Barrona Trumpa, pričom mnohých šokovalo, aký vysoký teraz je.

Štyri roky po tom, čo po prehre s úradujúcim prezidentom Joeom Bidenom stratil kľúče od Bieleho domu, to vyzerá, že sa Trump vracia do Washingtonu DC po tom, čo vyhral v niekoľkých kľúčových štátoch v súboji o prezidentský úrad v roku 2024. Na deň volieb ani Trump, ani Harrisová nemali v prieskumoch žiadny náskok, pričom tieto voľby boli považované za najtesnejšie za posledné desaťročia.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Avšak ako začali prichádzať výsledky, rýchlo sa ukázalo, že Trumpov podiel hlasov bude podstatne väčší, než sa očakávalo, hoci zatiaľ nedosiahol oficiálny počet hlasov potrebný na víťazstvo v zbore voliteľov.

Pred vyhlásením oficiálneho výsledku sa Trump prihovoril veľkému publiku svojich blízkych priaznivcov na Floride, pričom na pódiu ho sprevádzala širšia rodina. Bola tam aj jeho manželka Melania a všetky jeho deti. Z jeho piatich detí najviac vynikal najmladší – 18-ročný Barron, ktorý doslova vyčnieval nad davom, keď Trump vyhlasoval svoje víťazstvo.

S výškou 201 centimetrov sa mnohí na sociálnych sieťach pýtali, či je to naozaj ten istý malý chlapec, ktorý stál po boku svojej matky a otca ešte v roku 2016, keď Trump porazil Hillary Clinton v boji o prezidentstvo.

Barron Trump s rodičmi v roku 2016 (Zdroj: profimedia.sk)

„Barron Trump by mohol byť pokojne troch ľudí normálnej výšky naskladaných na sebe,“ napísal jeden človek na Twitteri (predtým X). Druhý napísal: „Preboha, Barron Trump je dvakrát vyšší ako pred ôsmimi rokmi.“ A tretí pridal: „Odkiaľ Barron Trump zobral tie gény na výšku?“

Trump sa počas svojej prezidentskej kampane zmienil o Barronovej výške. Na zhromaždení v Iowe v januári tohto roku spomenul Barronovu výšku, keď vzdával hold svojej svokre, Amaliji Knavs, ktorá zomrela začiatkom tohto mesiaca.

Trump povedal: „Chlapče, ako sa len starala o Barrona.“ Dodal: „To je dôvod, prečo je taký vysoký. Jedol len jej jedlo. Povedal som mu: ‚Budeš basketbalista.‘ On mi na to: ‚No, mne sa páči futbal, oci.‘ „Pomyslel som si... pri tvojej výške sa mi viac páči basketbal, ale nedá sa do všetkého hovoriť.“

Trump povedal, že Amalija a jej manžel boli „skvelí rodičia pre nás všetkých... ale aj pre Barrona“.