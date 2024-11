Austrália varuje! Vzniká os krajín Rusko, Čína, Irán a KĽDR

(Zdroj: SITA/Kirill Kazachkov/Roscongress Foundation via AP)

Generálny riaditeľ Úradu národných spravodajských služieb (ONI) Andrew Shearer vyhlásil, že strategický vplyv vznikajúcej osi, ktorej jadrom sú Čína a Rusko, bol podcenený. "Čína masívne poskytuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pomoc dvojakého použitia, ekonomickú podporu a diplomatickú podporu, vďaka čomu je jeho armáda v poli na Ukrajine a zabíja nevinných Ukrajincov rovnako spoľahlivo, ako keby Čína dodávala Rusku delostreleckú muníciu a rakety," povedal Shearer na konferencii Raisina Down Under v Canberre.

Spomenul aj poskytovanie iránskych bezpilotných lietadiel a severokórejských rakiet i bojových jednotiek Rusku. Južná Kórea a USA tvrdia, že do Ruska prišlo približne 10.000 severokórejských vojakov, aby podporili ťaženie Moskvy proti Ukrajine. "Je to hlboko znepokojujúci strategický vývoj. Všetci sa ho snažíme dobehnúť a zaviesť účinné opatrenia, ale myslím si, že je to jedna zo strategických výziev našej doby," povedal Shearer. Austrália je spolu s USA, Britániou, Kanadou a Novým Zélandom členom aliancie spravodajských služieb Five Eyes (FVEY). Shearer je zároveň hlavným poradcom austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho pre spravodajské záležitosti.