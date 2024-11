Cestujete do Číny? Ministerstvo upozorňuje nepresiahnuť 15-dňový bezvízový vstup

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

"V prípade tých jednotlivcov, ktorých účely návštevy nie sú v súlade s bezvízovou politikou alebo v kategóriách zamietnutia vstupu, čínske imigračné inšpekčné orgány rozhodnú o povolení alebo zamietnutí vstupu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi," ozrejmilo ministerstvo. Podotklo, že politika bezvízového vstupu sa nevzťahuje na jednotlivcov, ktorí prichádzajú do Číny za prácou, štúdiom alebo žurnalistikou.

Pri využití bezvízového vstupu čínske úrady odporúčajú vziať si so sebou príslušné podporné dokumenty, ako je pozývací list, letenky a potvrdenie o rezervácii hotela, ktoré pomôžu overiť účel návštevy. V súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa počtu bezvízových vstupov. "Politika bezvízového vstupu sa vzťahuje na všetky otvorené morské, pozemné a letecké prístavy pre oprávnených slovenských občanov. Ak prichádzate do Číny súkromnou dopravou, príslušné postupy pre vstup a výstup z vozidla musia byť v súlade s čínskymi zákonmi a predpismi," vysvetlilo MZVEZ.

Pripomína, že slovenskí občania, ktorí majú v úmysle zostať v Číne dlhšie ako 15 dní, by mali požiadať o víza vopred na čínskych veľvyslanectvách alebo konzulátoch. "Tí, ktorí prichádzajú do Číny v rámci bezvízovej politiky, ak počas ich pobytu existujú opodstatnené dôvody na dlhšie zotrvanie v Číne ako 15 dní, musia požiadať o povolenie na pobyt u čínskeho orgánu verejnej bezpečnosti Správy výstupu a vstupu pred uplynutím platnosti povolenia na pobyt," dodal rezort. Slovenskí občania môžu od piatka (8. 11.) do konca roka 2025 navštíviť Čínu na účely obchodnej cesty, cestovného ruchu, rodinnej návštevy alebo tranzitu bez vízovej povinnosti, ak trvanie takejto cesty nepresahuje 15 dní. Nie je pritom potrebné upozorňovať čínske veľvyslanectvá alebo konzuláty.