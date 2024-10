Bizarná novinka: Letisko obmedzilo dobu lúčenia

NOVÝ ZÉLAND- Príliš dlhé objímanie so svojimi milovanými a blízkymi vás môže priviesť do problémov na medzinárodnom letisku v novozélandskom Dunedine. To sa v záujme väčšej bezpečnosti a hladšej prevádzky rozhodlo obmedziť dobu objatia vo výstupnej zóne pred letiskom na tri minúty, informoval spravodajský server The Guardian. Nápis, ktorý sa spoločne s názorným piktogramom objavil nad takzvanou drop-off zónou, varuje: "Maximálna doba objímania tri minúty. Pre láskyplnejšie lúčenie, prosím, použite parkovisko."