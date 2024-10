MIMORIADNY ONLINE Putin sa stretol so šéfom OSN: Európska únia musí urýchliť pomoc Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin a generálny tajomník OSN António Guterres (Zdroj: TASR/AP/Grigory Sysoyev)

KYJEV - Európska únia musí urýchliť vojenskú aj finančnú pomoc Ukrajine. V rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR), ktorý združuje tlačové agentúry z celej Európy a ktorého je ČTK členom, to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel. Keď bude Ukrajina silnejšia, znamená to podľa Michela, že bude silnejšia aj Európa. Zapojenie KĽDR do konfliktu v oblasti považuje za ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska, ktorá znamená jediné: Európa musí robiť viac a rýchlejšie. Situáciu sledujeme online.