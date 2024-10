Najnovší PRIESKUM potvrdil vyrovnaný prezidentský súboj v kľúčových štátoch

Republikánsky prezidentský kandidát bývalý prezident Donald Trump a demokratický prezidentský kandidát viceprezidentka Kamala Harrisová počas prezidentskej debaty ABC News v Národnom ústavnom centre. (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

WASHINGTON - Dva týždne pred prezidentskými voľbami v USA vedú viceprezidentka Kamala Harrisová a exprezident Donald Trump tesný súboj v siedmich kľúčových štátoch, ktoré pravdepodobne rozhodnú o budúcom prezidentovi. Vyplýva to z prieskumu denníka Washington Post a Schar School of Policy and Government. Informuje agentúra Reuters.