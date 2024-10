Nešťastie v Česku: Zrážka osobného automobilu s nákladným, z miesta hlásia 5 zranených! Zasahoval vrtuľník

Ilustračné foto (Zdroj: TASR Jakub Kotian)

LANŽHOT - Na diaľnici D2 sa v noci na dnes pri Lanžhote na Břeclavsku stretol osobný voz s nákladným. Nehoda si vyžiadala päť zranených, záchranári všetkých previezli do břeclavskej nemocnice. Polícia nehodu vyšetruje. Povedala to hovorkyňa polície Pavel Šváb a záchrannej služby Michaela Bothová. Diaľnica bola počas vyšetrovania a odstraňovania následkov nehody uzavretá.

archívne video

Nehoda sa stala okolo 00: 30 na 49. kilometri v smere na Brno. "Okrem pozemných prostriedkov bol k nehode vyslaný aj vrtuľník, ale nakoniec sa za letu odvolával, pozemné posádky to zvládali zabezpečiť samy. V starostlivosti sme mali päť pacientov, štyroch sme previezli do břeclavskej nemocnice na vylúčenie vážnejších zranení. Piatu pacientku sme po ošetrení so stredne ťažkými až ťažkými mnohopočetnými poraneniami previezli tiež do břeclavskej nemocnice," uviedla Bothová.