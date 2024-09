Spojené štáty stiahli vojakov z Nigeru: Koniec spolupráce v boji proti terorizmu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Sam Mednick)

Stiahnutie jednotiek USA zo západoafrickej krajiny sa uskutočnilo postupne, pričom v júli sa americké jednotky stiahli z leteckej základne v Niamey a v auguste zo základne v Agadeze. Americká armáda v pondelok informovala, že z Nigeru odišla aj koordinačná jednotka veliteľstva amerických síl v Afrike (AFRICOM), ktorá pozostávala z generála a personálu. Podľa AFP boli okrem toho na americkom veľvyslanectve menej ako dve desiatky zamestnancov, ktorí pripravovali ukončenie sťahovania.

Nigerská armáda v marci vypovedala dohodu o vojenskej spolupráci s USA a vyzvala ich, aby z krajiny stiahli svojich takmer 1000 vojakov. Od minuloročného zosadenia prezidenta Mohameda Bazouma sa zároveň začala zbližovať s Ruskom, s ktorým sa začiatkom tohto roka dohodla na rozvíjaní vzťahov v obrannom sektore.

Boj proti džihádistom

Až do prevratu pôsobili americké sily ako súčasť medzinárodného úsilia v boji proti džihádistom, ktorí pravidelne útočia naprieč regiónom Sahel na južnom okraji Sahary.

"Bezpečné, disciplinované a zodpovedné stiahnutie bolo ukončené bez komplikácií k vzájomne dohodnutému dátumu 15. septembra 2024," uviedol vo vyhlásení AFRICOM. Dodal, že americké jednotky "cvičili nigerské jednotky a podporovali partnerské protiteroristické misie proti skupine Islamský štát a al-Káide" počas uplynulého desaťročia.

Z Nigeru sa minulý rok v decembri stiahli aj príslušníci francúzskej vojenskej misie, ktorá sa taktiež zapájala do operácií proti džihádistom. Sťahovanie svojich jednotiek z tejto africkej krajiny ovládanej vojenskou juntou v auguste ukončila aj nemecká armáda.