Šokujúca vražda Silvie: Telo dobodanej a upálenej ženy bolo na nepoznanie, na TOHTO muža padlo prvé podozrenie

Telo Silvie našli zohavené na nepoznanie, vrah je stále na úteku (Zdroj: Leggo.it)

SALERNO – Telo Silvie Nowakovej v pokročilom stave rozkladu a čiastočne spálené bolo nájdené v piatok ráno v prístave Ogliastro Marina v meste Salerno. Pozostatky ženy našla polícia neďaleko domu, kde žena žila so svojím manželom.

Podľa aktuálnych informácií ale bude potrebné vzhľadom na stav mŕtvoly preskúmať DNA. Táto analýza by mala dokázať, že ide naozaj o ženu, ktorá zmizla 8.10. Polícia vypočula manžela Silvie, no údajne bol krátko po vypočutí prepustený. Polícia v najbližších hodinách plánuje vypočuť aj ďalších ľudí, ktorí by mali byť blízki 53-ročnému mužovi, uviedol taliansky denník Leggo.

Telo ženy bolo ukryté vo vegetácii, medzi krovím a na tele mala množstvo popálením a bodné rany. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, či jej telo bolo premiestnené až po smrti alebo zabité na mieste nájdenia. Polícia prehľadala aj okolie a podľa starostu Marca Rizza išlo o rodinu, ktorá hoci bola pôvodom z Nemecka, tak sa bez problémov plne integrovali a žili v obci Castellabate niekoľko rokov. Polícia dúfa, že v najbližších dňoch odhalí agresora a vraha a viac informácií budú schopní poskytnúť aj verejnosti.