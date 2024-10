Detaily vraždy manželov Jozefa († 70) a Viery († 69)! Zadržali ich syna Tomáša: Z rodiny sa stali bezdomovci

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Hrôzostrašný pohľad sa naskytol polícii v utorok 15. októbra. V jednom z rodinných domov v Trnave našli telá dvoch ľudí. Podľa všetkého išlo o manželov. "Polícia bola privolaná do rodinného domu v meste Trnava, kde mali byť nájdené dve osoby bez známok života. Jedna osoba bola políciou obmedzená na osobnej slobode," poznamenala trnavská polícia na sociálnej sieti.

Podľa medializovaných informácií mali zadržať ich syna. Polícia začala prípad vyšetrovať ako obzvlášť závažný zločin vraždy. "Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave začal vo veci trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V súčasnej dobe vykonávame procesné úkony," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová s tým, že viac informácií zatiaľ nie je možné poskytnúť.

Z rodiny boli bezdomovci

Susedov tento hrôzostrašný incident šokoval. Tomáš (44) mal byť podľa Nového Času príkladný syn, ktorý sa o svojich rodičov Jozefa († 70) a Vieru († 69) staral. Nechodil kvôli tomu ani do práce. „Obaja boli veľmi vážne chorí. Tomáš ako syn sa o nich roky staral. Môže to byť aj viac ako osem rokov. Otec bol na vozíku a mama len ležala,“ spomínajú susedia s obrovským žiaľom. Podľa ďalšieho zo susedov sa mal Tomáš priznať, že ich zabil. „Ja som ráno počula veľký krik, policajti kričali na muža, aby sa vzdal a aby si ľahol na zem. To bol ten Tomáš, ktorý sa mal dokonca priznať, že ich zabil,“ poznamenala s tým, že by to na neho nikdy nepovedala.

Manželov našiel v dome nový majiteľ, ktorý mal nedávno dom získať a chcel sa do neho v utorok nasťahovať. Dom bol totiž v exekúcii a z celej rodiny sa od pondelka stali bezdomovci. Trvalý pobyt v dome im totiž zrušili. Tomáš sa novému majiteľovi k činu údajne podľa portálu priznal. „To musel byť len skrat. Ten Tomáš to nemal ľahké, bolo to pre všetkých veľmi náročné,“ doplnila zdesená suseda.

Prípad úmrtia dvoch seniorov si prevzal krajský vyšetrovateľ. Polícia už vzniesla obvinenie. "Vyšetrovateľ na základe doteraz získaných informácií a dôkazov, obvinil 44 ročného Trnavčana z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Zároveň podal podnet na návrh, aby bol stíhaný väzobne," poznamenala trnavská polícia na sociálnej sieti.