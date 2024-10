Harrisová zverejnila podrobnú správu o svojom zdravotnom stave

(Zdroj: TASR/AP Photo/Ross D. Franklin)

WASHINGTON - Zdravotný stav viceprezidentky USA a demokratickej prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej je výborný a je schopná vykonávať funkciu prezidenta USA. Uvádza sa to v detailnej lekárskej správe, v ktorej jej ošetrujúci lekár Joshua R. Simmons zhrnul jej anamnézu. S odvolaním sa na Biely dom o tom v sobotu informovala agentúra AP, píše TASR.

Joshua R. Simmons je vojenský lekár a lekárom súčasnej viceprezidentky je tri a pol roka, čo zhruba korešponduje s jej pôsobením v Bielom dome. Celá lekárska správa bola zverejnená v sobotu so súhlasom Kamaly Harrisovej a poskytuje kompletné hodnotenie súčasného zdravotného stavu a lekárskej anamnézy tejto 59-ročnej bývalej prokurátorky.

Zdravý životný štýl

Podľa lekárskej správy Harrisová má sezónne alergie, kvôli ktorým už tri roky dostáva imunoterapiu na zmiernenie príznakov. Je krátkozraká, preto nosí kontaktné šošovky. Pravidelne užíva vitamín D3, ktorý podporuje fixáciu vápnika v kostiach. Viceprezidentka Harrisová má napriek svojmu nabitému programu aktívny a zdravý životný štýl vrátane denných aeróbnych cvičení, píše sa v správe. Podľa lekára jeho pacientka prijíma veľmi zdravú stravu a nefajčí. Alkohol pije "len príležitostne a s mierou".

Harrisovej matka zomrela na rakovinu hrubého čreva

Harrisovej posledné fyzické vyšetrenie a rutinné vyšetrenie krvi z apríla nevyvolali podľa lekára žiadne dôvody na znepokojenie. "Má fyzickú a duševnú odolnosť potrebnú na úspešné vykonávanie povinností prezidenta, šéfa exekutívy a najvyššieho veliteľa," konštatuje sa v Simmonsovej správe. Vzhľadom na to, že Harrisovej matka Shyamala Gopalan Harrisová zomrela na rakovinu hrubého čreva, lekári Harrisovej v rámci preventívnej starostlivosti odporučili kolonoskopiu a každoročné mamografické vyšetrenie.

Harrisová sa podrobila operácii

Harrisovej zosnulá matka sa ako výskumníčka zaoberala problematikou rakoviny prsníka a obhajovala skríningové vyšetrenia, doplnila AP. Počas svojho života sa Harrisová podrobila jedinej operácii - laparotómii s následnou apendektómiou (chirurgické odstránenie slepého čreva), a to v čase, keď mala tri roky. AP vo svojej správe konštatovala, že zverejnenie tejto správy o zdravotnom stave má za cieľ poukázať na kontrast medzi 59-ročnou demokratickou nominantkou a jej 78-ročným republikánskym rivalom Donaldom Trumpom, ktorý by sa mohol stať najstarším človekom zvoleným do funkcie prezidenta USA.

Vek bol veľkým problémom

Trump pritom zverejňuje o svojom zdravotnom stave relatívne málo podrobných informácií, a to ani po júlovom atentáte, pri ktorom mal poranené ucho. Vek bol pritom veľkým problémom pre časť voličov v tom období predvolebnej kampane, keď sa ešte o znovuzvolenie uchádzal úradujúci - 81-ročný - prezident Joe Biden. Jeho odstúpenie z kampane demokratom v podstate umožňuje pracovať v kampani aj s témou Trumpovho pokročilého veku - aj keď v prípade Bidena sa ju snažili bagatelizovať.

Trump odmietol zverejniť podrobné informácie o jeho zdravotnom stave

V roku 2015, keď bol Trump zvolený za prezidenta USA, odmietol zverejniť akékoľvek podrobné informácie o svojom zdravotnom stave a verejnosť sa musela uspokojiť s pár riadkami od jeho ošetrujúceho lekára, ktorý ubezpečil, že Trump "bude najzdravším človekom, aký bol kedy zvolený za prezidenta". V novembri 2023 Trump zverejnil na sociálnych sieťach list, v ktorom jeho lekár Bruce Aronwald uviedol, že Trumpov "celkový zdravotný stav je vynikajúci". "Jeho fyzické testy boli v norme a jeho kognitívne testy výnimočné," napísal Aronwald. V zverejnenom liste však neuviedol žiadne podrobnosti na podporu svojich tvrdení: ani Trumpovu hmotnosť, krvný tlak či hladinu cholesterolu v krvi alebo výsledky akýchkoľvek testov.