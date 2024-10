Šialené VIDEO z miesta nehody! Do cisterny pri zásahu narazilo auto, hasičov delili OD SMRTI centimetre

(Zdroj: Hasičský záchranný zbor ČR Karlovarský kraj)

Poslednú augustovú sobotu zasahovali českí hasiči pri dopravnej nehode na ceste pri obci Stráži nad Ohří v okrese Karlovy Vary. Na prechádzajúce osobné auto tu spadol strom, našťastie, osoby z auta vyviazli bez zranení, privolaní hasiči spadnutý strom rozrezali a vozovku upratali.

Ako približujú hasiči, v tom čase bola prevádzka na komunikáciu už pustená kyvadlovo, všetci zasahujúci sa chystali na odchod z miesta. Z oboch smerov sa pri kyvadlovom riadení dopravy tvorili krátke kolóny. Priamo na mieste zásahu stáli služobné vozidlá polície a hasičov, všetky mali pustené výstražné majáky. "V jeden okamih prišlo kolónu ďalšie osobné auto, ktoré ale nezastavilo, ale kolónu predbehlo a ďalej pokračovalo v rýchlej jazde. Najprv zozadu narazilo do cisterny hasičov, následne do zvodidiel a potom ešte do vozidla polície. V poslednom okamihu stihli dvaja hasiči uskočiť a nehoda tak skončila len ľahkým zranením jedného zasahujúceho hasiča," opísali okamihy nehody hasiči s tým, že poškodená cisterna je stále v oprave. Nehodu, ktorý sa stala pred viac ako mesiac, zachytila ​​kamera na zásahovej cisterne. Na zverejnenie museli počkať až do ukončenia vyšetrovania príčiny nehody zo strany polície.

Na záberoch vidieť, ako sa prvý z dvojice hasiči zachránil rýchlou reakciou a uhol. Jeho kolega, ktorý bol v smere jazdy v tej chvíli už viditeľne neovládateľného auta za ním, už na tom bol horšie, pretože potom, keď sa auto zapichlo do zvodidiel, sa naňho rútilo celým bokom, uskočiť tak nebolo kam. Pripomíname, že ako zázrakom vyviazol s ľahkými zraneniami.

Vodič sa vyhováral na technickú závadu

Polícia sa po dramatickej nehode pustila do vyšetrovania príčin a okolností incidentu, v ktorom je už vyjasnený znalecký posudok týkajúci sa technickej závady, na ktorú vodič odkazoval. „51-ročný vodič podľa jeho vyjadrenia pred sebou uvidel automobil, ktorý mal zapnuté výstražné svetlá, zošliapol brzdový pedál, ale vozidlo nebrzdilo. Po dopravnej nehode vodič uplatňoval technickú závadu na svojom vozidle. Odborným vyjadrením neboli nájdené žiadne nedostatky ani poškodenie brzdového systému, ktoré by malo vplyv na spôsobenie dopravnej nehody,“ povedal pre portál Novinky.cz k vývoju vo vyšetrovaní hovorca polície Jakub Kopřiva.

Šofér sa podľa neho tiež podrobil orientačnej dychovej skúške na alkohol, ktorá vyšla s negatívnym výsledkom. "Prípadom sa aj naďalej zaoberajú policajti z dopravného inšpektorátu," dodal hovorca s tým, že zatiaľ žiadne obvinenie nepadlo.

Hasiči pravdepodobne zmenia prístup

Hasiči v tejto súvislosti pripomínajú, že postavenie zásahovej techniky na mieste udalosti má svoje pravidlá. Jedným z dôvodov je aj bezpečnosť zasahujúcich. Veľká hasičská technika tak slúži ako bariéra, ktorá má chrániť všetkých zasahujúcich priamo v priestore záchrany práve pred ďalšími prichádzajúcimi. "Na vodičoch v cestnej premávke potom je, aby rešpektovali všetky pokyny záchranných zložiek, predovšetkým ale aby svojou jazdou nikoho, ani seba, neohrozili," uvádzajú. Stále platí, že vodič musí byť schopný zastaviť na vzdialenosť, na ktorú vidí.

"Táto nehoda len s veľkým šťastím a vďaka rýchlej reakcii oboch hasičov neskončila fatálne. Bohužiaľ sa nejedná o ojedinelý jav. Hasiči tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú častejšie pristupovať k celkovým uzávierkam ciest po celú dobu zásahu," informujú. Na vodičoch potom je, aby dodržiavali maximálnu opatrnosť, a predovšetkým boli trpezliví. Ich oneskorenie sa nemôže vyrovnať riziku, že o zásahu na cestách, kde je veľmi málo priestoru pre bezpečný pohyb, dôjde k akémukoľvek ďalšiemu zraneniu.