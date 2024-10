Vysnívaná dovolenka v Turecku sa zmenila na HOROR! Martu (40) zrazilo auto, skončila v kóme: Deti prosia o pomoc

Poľku Martu Dubielovú zrazilo v Turecku auto, v nemocnici bojuje o život (Zdroj: Getty Images, siepomaga.pl)

Rodina si na dovolenku šetrila dlhý čas a bola splnením ich sna. Nestihli si ju však užiť. K nehode došlo 21. septembra, v druhý deň pobytu Marty a jej partnera na dovolenke v Turecku. Marta prechádzala cez priechod pre chodcov na zelenú, keď do nej vrazilo auto. Skončila v nemocnici vo vážnom stave, informuje portál Wiadomosci.

Marta Dubielova bojuje v tureckej nemocnici o život (Zdroj: Facebook/Mateusz Witkowicz)

Marta momentálne bojuje o život na jednotke intenzívnej starostlivosti v tureckej nemocnici. V dôsledku nehody musela podstúpiť operáciu. Stále je však v kóme a napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Má opuch mozgu a vážne poranenia hlavy a tvárovej časti lebky. Nevyhnutná bude aj ďalšia operácia mozgu na klinike. V Poľsku na Martu čakajú tri milujúce deti, zúfalá rodina a priatelia.

Náklady sú obrovské

Rodina chce Martu previezť do Poľska. Je to však problém, pretože náklady na prevoz pacientky do nemocnice v Poľsku sú obrovské. Teraz je podľa slov jej troch detí, partnera Tomáša a priateľky Olívie najdôležitejšie vyzbierať niekoľko desiatok tisíc eur na zaplatenie špecializovaného lietadla na zdravotnícky transport. "Lekári odporúčajú prevoz Marty do špecializovanej nemocnice, no zdravotný prevoz stojí až 30-tisíc eur! A toto je len začiatok. Veríme, že Martu odvezieme do Poľska, kde by mohla pokračovať v liečbe a rehabilitácii," píšu príbuzní, ktorí spustili zbierku.

Druhý vážny finančný problém rodiny vyplýva z toho, že turecká nemocnica, v ktorej je hospitalizovaná, vystavila účet za liečbu a pobyt vo výške 55 tisíc-eur, pričom táto suma každým dňom narastá. Cestovná kancelária im totiž poskytla len základné poistenie. Žiadosti rodiny adresované poľskému Ministerstvu zdravotníctva zatiaľ zostávajú bez odpovede. Vyjadrenie nevydala ani poisťovňa, v ktorej si dvojica zakúpila poistenie na dovolenku.

Jej syn Mateusz zverejnil v piatok (11. 10) na sociálnej sieti srdcervúce vyznanie matke, ktorá v ten deň dovŕšila 40. narodeniny. "Milá mamička, dnes máš 40-tku. Takto nemalo vyzerať, takto to nemalo byť... Tento rok tráviš 40. narodeniny v tureckej nemocnici v hlbokom spánku. Dúfam, že si na nás pamätáš, pamätáš, že ťa ľúbime a vieš, že ťa čakáme," napísal vo vyznaní plnom emócií.