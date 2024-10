Srbský prezident Aleksandar Vučič (Zdroj: SITA/AP/Darko Vojinovic)

MOSKVA - V súčasnosti je koniec vojny na Ukrajine v nedohľadne. Podľa jednej analýzy by konflikt mohol existovať aj o 30 rokov. Putinov prívrženec teraz hovorí o možnom prímerí.

To je dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Od začiatku augusta 2024 ukrajinská armáda ovládla niekoľko miest v Kurskej oblasti. Ruské jednotky sa momentálne sústreďujú na pokrovský sektor frontu na východe Ukrajiny. Momentálne je možný koniec vojny v nedohľadne.

Predstavte si, len 8 sekúnd je čas, počas ktorého je zničená ďalšia pozícia nepriateľa. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vojna na Ukrajine by mohla trvať roky a skončiť s týmto scenárom

Naposledy sa srbský prezident Aleksandar Vučić dostal na titulky s predpoveďou o konci ukrajinskej vojny. Politik vysvetlil, že vojna na Ukrajine môže pokračovať roky a môže sa skončiť podľa vzoru zastavenia bojov v kórejskej vojne. Vučić povedal srbským novinám „Informer“: "Príde kórejský scenár - o 10, 20 alebo 30 rokov nebude žiadne iné rozhodnutie a bude to nevyhnutné riešenie konfliktu na Ukrajine."

Bližšie podrobnosti o svojich úvahách neuviedol. Kórejská vojna sa skončila v roku 1953 prímerím bez podpísania mierovej zmluvy.

Vučić v rozhovore tiež povedal, že vojna, ktorú začal Putin, sa pre obyvateľov USA stala menej zaujímavou a že Washington bude „tvrdo bojovať proti Rusku na Ukrajine, ale bude chrániť aj svoje vlastné záujmy“. Ďalej vysvetlil: "Bolo by hlúpe podceňovať ruskú armádu a oni podcenili aj ruskú ekonomiku, ktorá nepocítila dôsledky."

Spolupracovník Putina hovorí o ukončení vojny na Ukrajine

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov teraz komentoval Vučićove vyjadrenia pre ruskú tlačovú agentúru Tass. Spolupracovník Vladimíra Putina v súlade s pokynmi Kremľa vysvetlil: "Predpokladáme, že špeciálna vojenská operácia by sa mala skončiť dosiahnutím všetkých stanovených cieľov." Konkretizovať to nechcel.

Aby sa uviedli veci na pravú mieru: Srbsko sa od začiatku vojny zdržalo uvalenia sankcií proti Moskve. Odsúdilo však ruskú inváziu na Ukrajinu a podporilo protiruské rezolúcie vo Valnom zhromaždení OSN, ako aj zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) na Putina. Vučićove vyjadrenia boli vnímané ako odkaz jeho proruským voličom.