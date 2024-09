Biden, Borrell aj Barrot sú proti ďalšej eskalácii a pozemnej operácii Izraela

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Peter Kneffel/dpa via AP)

Aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil v pondelok za životne dôležité vyhnúť sa ďalším vojenským zásahom v Libanone. Akýkoľvek takýto zásah by podľa neho "situáciu dramaticky zhoršil, čomu sa treba vyhnúť", uvádza agentúra Reuters.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Bidena sa v pondelok pýtali novinári na medializované správy týkajúce sa údajnej pripravovanej izraelskej tzv. obmedzenej operácie v Libanone a či súhlasí s tým, aby Izrael pokračoval v útokoch v tejto krajine. "Som si toho vedomý možno viac, než si možno myslíte, a vyhovuje mi zastavenie (útokov). Teraz by bolo potrebné prímerie," dodal.

Americké ministerstvo obrany zároveň paralelne s Bidenovými výrokmi informovalo, že USA s Izraelom rokujú "o najlepšom spôsobe ďalšieho postupu" v súvislosti so situáciou v Libanone. Hovorkyňa Pentagónu Sabrina Singhová dodala, že Izrael upovedomil Washington o svojich nedeľňajších útokoch v Jemene, no so Spojenými štátmi ich nekoordinoval.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý je momentálne v Bejrúte, taktiež v pondelok vyzval Izrael, aby do Libanonu neposielal svoje pozemné sily. Zároveň apeloval na židovský štát, ale aj libanonské militantné hnutie Hizballáh, aby okamžite dosiahli prímerie, respektíve súhlasili s návrhom 21-dňového prímeria predloženým na pôde OSN a dali tak "šancu diplomacii".

"Ešte stále je to na stole. Stále je tu nádej, no času je málo," dodal Barrot. Šéf francúzskej diplomacie pricestoval ešte počas víkendu do Bejrútu ako vôbec prvý západný diplomat od minulého pondelka, keď Izrael eskaloval svoje útoky proti pozíciám Hizballáhu na juhu a východe Libanonu a v južnom Bejrúte, považovanom za baštu proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. Cieľom jeho návštevy je oboznámiť sa so situáciou a ponúknuť Libanonu pomoc Francúzska, najmä humanitárnu.