Tak toto NEVYŠLO! Babiš mal vyzerať ako MUŽ V ČIERNOM: Ľudia ho spájali s agentom zo socializmu

Andrej Babiš ako agent z kultového filmu "Muži v čiernom" (Zdroj: Instagram/andrejbabis)

PRAHA – O Andrejovi Babišovi je verejne známe, že na sociálnych sieťach nemá problém natočiť video so sliepkou a hovoriť počas toho o vážnych témach poľnohospodárstva v EÚ. Jeho posledný skvost mal poukazovať na známy americký film z prostredia science-fiction. Verejnosť mu to dala poriadne vyžrať, aj keď išlo zrejme o len obyčajnú masku na Halloween.

Takmer každý z nás videl aspoň jeden film z kultovej série "Muži v čiernom". V prvých troch častiach sa tu predstavil aj svetoznámy herec Will Smith. Práve na toho poukazoval Andrej Babiš vo svojom príspevku na Instagrame. Je to krátke video, ktoré začína detailným záberom na preukaz a následne sa ukáže Andrej Babiš v obleku a čiernych okuliaroch. V ruke drží navyše hračkársku zbraň. Vo kultovej sérii nimi strieľali po mimozemšťanoch.

Odkaz na Willa Smith podčiarkuje aj zvukový záznam časti piesne "Men in Black". Po Babišovom Lávom boku sa do rytmu piesne pohybuje postavička z filmu Mimoni. Podľa niektorých komentujúcich by mohlo ísť o šéfku poslaneckého klubu ANO Allenu Schillerovú, ktorá je na sociálnych sieťach tiež aktívna. Na sociálnych sieťach to však vyvolalo dvojaké reakcie. Ihneď sa objavili stovky reakcií.

"Mega borec v akcii," komentoval jeden z používateľov. "On je zabijak. Takto sa majú robiť TikToky a nie to, čo predvádza Fiala na svojom profile. Zrazu to nie je nebezpečné, len aby si zachránil zadok," napísala Veronika. "Babiš je jednoducho frajer, o tom žiadna (pochybnosť pozm. red.)," lichotila expremiérovi Jarka Aubrechtová.

Agent ŠtB

Objavili sa však aj komentáre, ktoré mali doslova za cieľ rypnúť si do bývalého premiéra, ktorého strana ANO vyhrala posledné voľby do českého Senátu a krajov. Komentujúci mu chceli pripomenúť jeho údajnú minulosť spojenú s komunistickou ŠtB. "Man in ŠtB," vtipkovali ľudia na sieťach. "To je tá evidenčná karta ŠtB? Nedivil by som sa," napísal užívateľ Tomis. "Spomínaš na mladosť, keď si bol pri 'dobrej' ŠtB?" rýpol si používateľ profilu Dominik.

"Odkaz je jasný. Bol by som rád, keby ste do volieb zabudli, čo som vyvádzal," komentoval Babišovo video používateľ TikToku vystupujúci pod prezývkou Marsy. Vo filme "Muži v čiernom" používali agenti prístroj na vymazávanie spomienok.

Babiš opakovane poprel, že by bol agentom ŠtB. Podľa českého Ústavu pamäti národa ale na to existujú dôkazy. Súdy sa zaoberali 12 sporom, či je Babiš v evidencii ŠtB ako agent oprávnene, celkom 12 rokov, informuje extra.cz. V roku 2023 podal kvôli evidencii na československej tajnej polícii novú žalobu namierenú tentoraz na české ministerstvo vnútra.