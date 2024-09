Izrael predložil nový rámec pre dohodu o rukojemníkoch a prímerí v Pásme Gazy

Izraelský útok na juhu Libanonu (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Zaatari)

Podľa navrhovaného plánu by malo dôjsť aj k prepusteniu palestínskych väzňov uväznených v Izraeli, demilitarizácii Pásma Gazy a mal by byť zavedený nový systém jeho spravovania, uvádza sa v správe zverejnenej vo štvrtok izraelskými médiami. Ďalšie podrobnosti nateraz nie sú známe. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedol, že zástupca Izraela na rokovaniach o rukojemníkoch Gal Hirš "predstavil tento plán Američanom, od ktorých sa očakáva, že ho postúpia bližšie nešpecifikovaným arabským predstaviteľom".

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Hovorca izraelskej vlády David Mencer sa vo štvrtok na tlačovej konferencii k týmto návrhom konkrétne nevyjadril. Odkázal však na predchádzajúce vyhlásenia vyzývajúce medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo tlak na Hamas, aby v záujme dosiahnutia dohody urobil ústupky. "Kto chce pomôcť v úsilí o prepustenie našich rukojemníkov, musí tlačiť na vraha Sinwára, a nie na premiéra štátu Izrael," pripomenul hovorca.

Izraelská odvetná vojenská ofenzíva zabila v Pásme Gazy už najmenej 41-tisíc ľudí

Teroristické útoky zo 7. októbra 2023, ktoré vyvolali vojnu v Pásme Gazy, mali na juhu Izraela za následok smrť 1205 ľudí, väčšinou civilistov. Z 251 rukojemníkov, ktorých palestínski militanti zavliekli do Pásma Gazy, je ich tam stále 97 vrátane 33, ktorí sú podľa izraelskej armády už mŕtvi. Izraelská odvetná vojenská ofenzíva zabila v Pásme Gazy už najmenej 41.270 ľudí, väčšinu z nich tvorili civilisti. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytlo ministerstvo zdravotníctva územia ovládané Hamasom. Organizácia Spojených národov považuje tieto údaje za hodnoverné.