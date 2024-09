Ohavný čin sanitára: Žene po narkóze mal strkať prst do vagíny! Obžalovaný je zo znásilnenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Z činu prokurátor Ján Adam viní 40-ročného Františka Šarouna. Podľa obžaloby muž v polovici novembra 2022 pri transporte pacientky po narkóze využil jej bezbrannosť a dvakrát jej strčil ukazovák do vagíny. Malátna žena mu podľa obžaloby potom odstrčila ruku. Muž pacientku po operácii prevážal na izbu.

Obžalovaný sa na polícii najskôr plne doznal. Predseda senátu dnes prečítal jeho výpoveď, v ktorej muž uviedol, že sa mu žena páčila. Vypovedal, že keď ju prekladali, využil situáciu a pod dekou jej dvakrát strčil ukazovák do vagíny. Uviedol vtedy, že vzhľadom na to, že to bolo pod dekou, nikto to nemohol vidieť. Vypovedal, že nevedel, prečo to urobil, že to bolo v skrate. Vraj to nikdy predtým neurobil a činu ľutuje.

V neskoršej výpovedi čin poprel. Uviedol, že bol pod nátlakom policajtov, ktorí mu povedali, že keď sa neprizná, pôjde do väzby. Skutok poprel, rovnako aj dnes. "Nič také som nespáchal, nemám to potrebné. Mám spokojné manželstvo, nemám potrebu nič také robiť," uviedol dnes obžalovaný Šaroun.

Poškodená povedala, že si pamätá, ako ju prebudili a potom hlas, ktorý hovoril, nech František zostane pri pani. Potom cítila, ako jej niekto prstami zachádza "dovnútra". "Ja som nemohla otvoriť oči. Mala som cez brucho ruky, tak som ho odstrčila a ono to prestalo. Nemohla som sa prebrať, nič som nemohla," opísala v emotívnej výpovedi. Uviedla, že na takzvanej dospávacej izbe sa následne rozbrečela. Zdravotnej sestre potom opísala, čo sa jej stalo. Ešte v nemocnici podala sťažnosť, potom to išla oznámiť na políciu.

Znalkyňa z odboru psychológie uviedla, že žena je schopná správne vnímať udalosti aj ich reprodukovať. Nemá tendenciu k fantazírovaniu. Nenašla ani motív, prečo by hovorila nepravdu. Poškodená v čase vyšetrenia podľa nej trpela stratou záujmu, psychickými ťažkosťami či zvýšenou úzkosťou.

Muž v nemocnici už nepracuje. Zariadenie sa k veci vyjadrilo na webe, uviedlo, že išlo o poľutovaniahodný čin jednotlivca a nemocnica poskytla polícii všetku súčinnosť. Na konanie sa pripojila poškodená žena, po mužovi chce ako nemajetkovú ujmu 250-tisíc Kč. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 18. októbra výsluchom ďalších svedkov.