Otrasný prípad z bratislavskej nemocnice: Sanitára brutálne napadli podvodníci! Neuveríte, čo bolo dôvodom

Incident sa v bratislavskej nemocnici Akademika L. Dérera odohral ešte v stredu 7. febrára dopoludnia. Sanitár Roland sa spolu s pacientom vybral na röntgen, keď pri vstupnej bráne si všimol podozrivú osobu. Tá od ľudí žiadala podpisy pod údajnú petíciu, pričom tvrdila, že je dobrovoľníkom z organizácie Unicef. Sanitár ženu spred budovy, spolu s vrátničkou vyhnal a vybral sa do pôvodného cieľu. To bol však len začiatok.

Sanitár sa následne pohyboval po rádiologickom oddelení. Tu došlo k útoku. Všimol si totiž, ako si dvaja muži prisadli k staršej pani, ktorú presviedčali, aby podpísali dokumenty a žiadali od nej peniaze. Rovnako išlo o falošných dobrovoľníkov UNICEF-u. "Mali pri sebe falošné tabuľky a dokumenty UNICEF. Prisadli si k staršej pani - jeden zľava, druhý sprava. Jeden z nich začal lámanou slovenčinou panej vysvetľovať, kde má papiere podpísať a ako prispieť na charitu. Druhý sa jej zatiaľ hrabal v kabelke," uviedol sanitár. Informuje o tom portál pluska.sk. Hárok im následne vytrhol a pani upozornil, čo robia. Muži, ktorí boli podľa sanitára cudzinci, zamestnanca nemocnice následne napadli.

"Okamžite som povedal, že idem volať políciu. Zozadu ma však napadli a opakovane ma začali kopať a udierať päsťou do záhlavia, hrudníka i krížov. Asi 30-krát ma perom pichli do ľavej ruky, hrude i ramena," uviedol. Na tele po útoku má viaceré modriny. "Hrával som americký futbal, takže som zvyknutý na údery, kopance a pády. Párkrát som ich zhodil na zem, no neudieral som ich, keďže som zdravotník. Len som sa pasívne bránil. Po toľkých úderoch som bol dezorientovaný a ich cieľom bolo, dostať sa k podpisovému hárku, ktorý som držal v ruke. Keď sa im to podarilo, okamžite utiekli," priznal Roland. Po útoku mu pomáhali pacienti čakajúci na chodbe, celý incident trval asi 5 minút.

Rolanda následne ošetril lekár úrazovej ambulancie priamo v nemocnici. Napadnutému kolegovi odporučil 7-dňovú PN-ku. Napriek odporúčaniu lekára však Roland ďalší deň nastúpil do práce, a to napriek bolestiam kolena, členka a hrudníka. Ešte v ten deň opustil budovu v sprievode policajtov, na polícii podal trestné oznámenie. Za to, že z práce odišiel bez ohlásenia, dostal od nadriadenej ústne napomenutie. "Chcel by som ľudí poprosiť, aby si dali pozor na svoje veci, a aby nahlásili týchto podvodníkov, ak s nimi prídu do styku," dodal na záver sanitár. Incident potvrdili aj bratislavskí policajti. "V uvedenom prípade poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Aktuálne sa realizujú úkony v rámci prípravného konania. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe," uviedla hovorkyňa krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Jana Šimunková.