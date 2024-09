Putin sa stretol so šamanmi: Dali mu duchovné rady, ako má použiť jadrové zbrane

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Donat Sorokin/TASS Host Photo Agency Pool Photo)

ULANBÁTÁR - Vladimir Putin nedávno navštívil Mongolsko a Ruskú autonómnu republiku Tuviansko. Stretol sa aj so šamanmi a pravdepodobne dostal ich požehnanie na dôležité rozhodnutia.

Vladimir Putin tento mesiac odcestoval do Mongolska a stretol sa tam aj so šamanmi, o ktorých sa hovorilo, že hľadal ich požehnanie pre použitie jadrových zbraní. Informuje o tom „Newsweek“. Nezávislý ruský novinár Michail Zygar napísal v článku pre „Spiegel“ o informáciách z kremeľských kruhov, že Putin sa pri vážnych rozhodnutiach spolieha na duchovnú podporu.

Putin už zrejme niekoľkokrát cestoval za šamanmi

Zygar v „Spiegel“ zdôraznil, že Putin bol známy svojím zvláštnym vzťahom k mystike. Svoj záujem o ortodoxnú mystiku spája s pohanskými tradíciami. „Bez požehnania šamanov nemohol urobiť taký vážny krok zo strachu, že by rozhneval duchov,“ píše Zygar. Putin sa vrátil z Mongolska spokojný.

Klebety o Putinových väzbách na šamanov potvrdil aj Abbás Galliamov, bývalý autor prejavov Putina. Povedal, že Putin má záujem nielen o požehnanie pre jadrové zbrane, ale aj o otázky jeho vlastnej dlhovekosti a reinkarnácie. Newsweek uvádza, že Putin a bývalý minister obrany Sergej Šojgu sa v minulosti zúčastnili na šamanských rituáloch v Šojguovej domovine Tuviansko.

Ruská spoločnosť fascinovaná nadprirodzenými silami

Spiegel uvádza, že ruská spoločnosť je čoraz viac fascinovaná nadprirodzenými silami. Mnohí členovia ruskej elity tiež pravidelne hľadajú radu od duchovných poradcov, ktorí im pomáhajú pri rozhodovaní.