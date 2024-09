Čo chystajú v Kremli? Jadrové hrozby im už nestačia! Putin špekuluje o novom type odvetného útoku

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Hrozba jadrovej vojny sa zvýšila so začiatkom vojny na Ukrajine vo februári 2022. Vladimir Putin a jeho propagandisti v posledných mesiacoch opakovane hrozili Západu jadrovým úderom a zdôrazňovali jadrovú prevahu Ruska. Ale jadrové hrozby z Moskvy zatiaľ spojencov Ukrajiny neodradili. Fakt, ktorý si teraz zrejme uvedomil aj Vladimir Putin.

archívne video

Výcvik ukrajinských vojakov: Silu a vytrvalosť rozvíjajú v rámci mnohonárodnej operácie INTERFLEX vo Veľkej Británii (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ako nedávno informoval americký portál „Newsweek“, ruský prezident si uvedomil, že chvastanie sa Ruska svojimi jadrovými schopnosťami „nikoho nedesí“ a že Rusko pomaly, ale isto stráca svoju moc nad západnými predstaviteľmi.

Putin zvažuje iný druh odvetného útoku

Pri neustálom prekračovaní takzvaných „červených čiar“ Vladimira Putina šéf Kremľa vraj teraz zvažuje iný druh útoku na ukrajinských spojencov, ak Ukrajine dovolia odpáliť rakety dlhého doletu na Rusko. Aj keď Kremeľ opakovane hovoril o možnom jadrovom údere, použitie jadrových zbraní vraj podľa vysokopostaveného ruského predstaviteľa predstavuje „najmenej možný“ scenár.

Putin nemá záujem o eskaláciu vojny na Ukrajine

Aké ďalšie možnosti má však Vladimír Putin? Šéf Kremľa by podľa Newsweeku mohol nariadiť sabotážne akcie proti vojenským cieľom alebo inej infraštruktúre na Západe. Americký think-tank Institute for the Study of War tiež opäť uviedol, že hrozby z Moskvy boli zamerané na "narušenie a oddialenie dôležitých rozhodovacích bodov v politických diskusiách Západu o ďalšej vojenskej podpore pre Ukrajinu". Putin v skutočnosti nemá záujem na tom, aby konflikt ďalej eskaloval.