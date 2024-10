Šokujúca predpoveď: Ruský politik je si istý! Putinov režim sa zrúti bez varovania

Ruský politik a spisovateľ Vladimir Kara-Murza (Zdroj: profimedia.sk)

Vladimirovi Putinovi sa táto predpoveď vôbec nebude páčiť. Ruský prezident sa už roky snaží umlčať svojich nepriateľov mučením, nátlakom či dokonca zabíjaním. Nie všetkých Putinových oponentov však možno poraziť tak rýchlo.

Ruský politik a spisovateľ Vladimir Kara-Murza (43), ktorý bol od apríla 2022 do augusta 2024 väznený na Sibíri za vystupovanie proti vojne na Ukrajine, sa nikdy neunaví vyslovovať myšlienky namierené proti Putinovi a jeho režimu. Bývalý Putinov väzeň sa momentálne dostáva na titulky so šokujúcou predpoveďou.

Vladimir Kara-Murza: „Putinov režim sa zrúti bez varovania“

Ako informoval britský „Guardian“, okrem iného Kara-Murza uviedol, že Putinov režim sa rýchlo a bez varovania zrúti. Súčasnú situáciu Ruska porovnával s ríšou Romanovcov na začiatku 20. storočia a so sovietskym režimom na konci 20. storočia. Oba režimy sa zrútili rýchlo a bez akéhokoľvek varovania, povedal Vladimir Kara-Murza. 43-ročný muž si je istý, že to isté sa môže stať aj Putinovi.

Putinov režim by sa mohol zrútiť do troch dní

"V Rusku sa tak veci dejú. Aj Romanovská ríša na začiatku 20. storočia, aj sovietsky režim na konci 20. storočia. To nie je metafora, v oboch prípadoch to boli doslova tri dni," vysvetlil v rozhovore pre britský The Guardian. Zdôraznil, že kľúčom k slobodnému a demokratickému Rusku a mieru v Európe je porážka Ruska na Ukrajine.

„Prehratá agresívna vojna“ bola v minulosti katalyzátorom politických zmien v krajine, zdôraznil. Ale nie je to len ruský ľud, kto musí prevziať zodpovednosť, ale aj západní lídri, ktorí roky spolupracujú s Putinom. Argumentoval: "Celé tie roky sme kupovali plyn od Putina, pozývali sme ho na medzinárodné summity a rozvinuli červené koberce." Bývalý Putinov väzeň požaduje, aby sa to všetko skončilo.

Skutočnosť, že Kara-Murza stále žije, nie je ničím menším ako zázrakom. Britské noviny píšu, že ex-Putinov väzeň bol uväznený vo väzenskej cele, ktorá bola takmer identická s tou, v ktorej bol minulý rok nájdený mŕtvy Alexej Navaľnyj. Autora dokonca dvakrát otrávila tá istá jednotka FSB (Federálna bezpečnostná služba), ktorá otrávila Navaľného.