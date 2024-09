SVEDECTVO počas záplav! Začalo sa to valiť, do člna sme liezli ZO STRECHY, hovorí matka troch detí

Evakuácia zaplavenej Ostravy a sídliska Přívoz (Zdroj: X/Záchranný útvar HZS ČR/ROMEA/Ostravský Honza/Události Ostrava)

Mesto Ostrava patrí medzi najviac zaplavené lokality. Mesto v západnej časti krajiny pri hraniciach s Poľskom ležiace pri sútoku riek Odra a Opava doplatilo na svoju polohu. Záplavy spôsobili pretrhnutie hrádze a mesto sa ocitlo pod vodou. Palackú ulicu na sídlisku Přívoz zalialo podľa miestnej obyvateľky Lucie už v nedeľu večer 15. septembra.

"Prívalová voda prišla v nedeľu večer okolo desiatej. To už sa začala valiť a potom sa to len stupňovalo. Hladina vystúpila zhruba k dvom metrom. Už sme ani nemohli otvoriť vonkajšie dvere. Do evakuačného člna sme museli liezť zo strechy," povedala Lucia pre Novinky.

Evakuace Přívozu. ⚠ Hasiči Do současné chvíle evakuovali ze zaplavené ostravské části Přívoz 33 lidí. foto: HZS MSK pic.twitter.com/T16wO3TKYm — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 16, 2024

Jednotky @zuhzscr rozprostřely síly a prostředky do čtyř oblastí zasažených povodněmi. Na zvládání povodňové situace v @KrajMsk a @OlomouckyKraj se aktuálně podílí 53 příslušníků @zuhzscr s bezmála 40 kusy techniky. Kolegové z @hzsmsk aktivovali již WASAR tým. pic.twitter.com/6AgJBFe2Ju — Záchranný útvar HZS ČR (@zuhzscr) September 16, 2024

Čakali celú noc

Preprava bola podľa nej zdĺhavá, pretože na sídlisku Přívoz čakalo na záchranu mnoho ľudí, najmä seniorov, chorých a vozičkárov, ktorí mali prednosť. Spomenula, že v blízkosti sa nachádzajú dva domovy dôchodcov. "Bolo to strašné. Deti od nedeľnej noci nejedli ani nepili," spomína. Z horšie dostupných miest evakuovali ľudí policajné helikoptéry. Vo včerajších hodinách klesali nad Prívozom takmer stále.

AKTUÁLNÍ SITUACE Letecké záběry kolegů z Policie České republiky z dnešního rána. Aktuálně krizový štáb města Ostravy... Posted by Městská policie Ostrava on Monday, September 16, 2024

Problém s ubytovaním

Luciu s tromi dcérami najprv dostali na člne cez vodu a do evakuačného centra, zriadeného priamo v Ostrave, ich prepravil autobus. Tam pre nich mali prísť príbuzní, ktorí ich u seba prichýlili.

"Povedali nám, že tu nás nikde neubytujú, pretože máme psíka. Našťastie nám zavolali príbuzní, že nás odvezú. Navyše tu nie je ani veľa miesta," dodala Lucia. Jej dcéry sa spamätávali z evakuácie a odmietli sa vyjadriť. Škody bude matka troch detí ešte len počítať, no spomenula, že rodina prišla o dodávku zaparkovanú priamo pred domom. "Voda ju celú zaliala," dodala smutne.

Ďalší problém s ubytovaním má aj Dagmar Kuhnová (55), ktorá si do evakuačného centra priviedla so sebou aj psa. Je prízemný byt na sídlisku Přívoz zostal celý pod vodou. Svoju sučku odmieta opustiť, no práve pre jej domáceho miláčika ju odmieta ubytovať akýkoľvek hotel, penzión či ubytovňa.

🛏️ Ostravská univerzita ve spolupráci s @Ostrava_cz zřídila dočasné evakuační centrum v budově sportu @pdfosu na Černé louce. Tedy v docházkové vzdálenosti od hlavního evakuačního centra města Ostravy.



📷 Petra Pokorná (PdF OU)#povodne #povodne2024 #ostrava #citycampusOVA pic.twitter.com/WISWUlpr19 — Ostravská univerzita (@Ostravska_Uni) September 16, 2024

"Okolo druhej hodiny prišli po nás hasiči na člne. Mala som si rýchlo zbaliť len tie najnutnejšie veci. Nechcela som tam nechať psa, tak som ho vzala so sebou. Teraz mám problém s ubytovaním," vyjadrila sa.

Naprostá zkáza postihla ostravský obvod Nová Ves, domy v severní části obce jsou mnohde zaplavené až po střechy. Lépe je na tom jižní část obce, kterou se podařilo díky povodňovým hrázím ochránit, a to i za cenu, že hasiči už od pondělí přečerpávají vodu z jižní části do severní. pic.twitter.com/Kd12sSyo6y — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 17, 2024

Kritika od Rómov

Na organizáciu pomoci zatopeným zo strany ostravského magistrátu sa posťažoval predseda Únie olašských Rómov a člen Rady vlády pre rómske záležitosti Josef Stojka. Pomáha pri koordinácii ubytovania pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Väčšina z nich sú totiž Rómovia a pochádzajú práve zo sídliska Přívoz.

⚠️ V Ostravě dnes ráno začala evakuace městské části Přívoz kvůli nebezpečně vysoké hladině řeky Odry, která dosáhla extrémní povodně. Do 10:30 bylo z lokality zachráněno přibližně 70 lidí včetně dětí. Situace je vážná!

⚠️ Ve spolupráci s krizovým štábem se do pomoci zapojila i… pic.twitter.com/XG1MpJAG0d — ROMEA (@romeanews) September 16, 2024

"Mnoho Rómov je bez peňazí, bez všetkého. Nebudeme sa sťažovať, ale myslím si, že mesto malo viac vedieť, čo robí napríklad Červený kríž a naopak. Mesto tú koordináciu už nezvláda. Ľudia majú psy, nedostanú na hotely, pretože majitelia si napríklad psy neprajú. Tí psy za to ale nemôžu," povedal Stojka.