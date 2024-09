Reálna ukážka zo zásahov hasičov počas povodní: Ja tu s vami nebudem diskutovať! Jasný odkaz ľuďom

Zaplavené domy v Ostrave. (Zdroj: TASR/AP/Darko Bandic)

OPAVA - Silné lejaky, rozvodnené vodné toky, obrovské záplavy a evakuácia ľudí. To so sebou priniesli posledné dni nielen u nás, ale aj v Česku, kde skončili pod vodou viaceré mestá. Krnov a Opava boli na tom najhoršie, následne aj Ostrava, kde sa pretrhla časť vodnej hrádze. Hasiči teraz zverejnili video zo zásahu, ktoré je výstrahou pre každého z nás. Bežne sa totiž stretávali so situáciou, keď ľudia, ktorých evakuovali, sa snažili s nimi vyjednávať.

"Krnov nie je, Opava polovica nie je. Ja tu s vami nebudem diskutovať a potom Vás tu o dva dni zachraňovať niekde z domu. Tiež mám malú dcéru, ktorú som už štyri dni nevidel. Vezmite, prosím, deti, doklady, základné veci, oblečenie. Moc vás prosím - poďte." Takto sa začína video, ktoré pred pár hodinami zverejnili hasiči z Moravskoslezského kraja v Česku. Na ňom počuť, ako sa jeden z hasičov snaží presvedčiť ženu, aby sa zbalila a spolu s deťmi evakuovala z domu, v ktorom hrozia záplavy. Žena ale ísť nechce, vyhovára sa na psa, ktorého nechce opustiť. "Vezmite si doklady, telefón, lieky a pripravte sa na to, že vás do hodiny odvezieme člnom, áno? Tiež mám psa, tiež ho milujem, ale mám dcéru, a to pôjde vždy prvá," nedá sa odbiť hasič.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Ja ale nemôžem toho psa tu nechať," nástojí žena, napriek tomu, že podľa slov hasičov nemá deti nachystané na evakuáciu. "Urobíme to inak, máme tu čln, v ktorom môže byť zvlášť, vymyslíme to. Ale teraz sa poďme rozprávať o tom hlavnom. Deti nie sú prichystané na odvoz. Topánky, bundy, mikiny, zoberte im nejaké základné veci. Zoberte si vrece, dajte si doň veci. Ak deti majú doklady, zoberte ich, ak máte lieky, zoberte aj tie. A pripravte sa na to, že vás odvezieme," znie na záver videa. Hasiči Moravskoslezského kraja sa k samotnému videu vyjadrili na sociálnej sieti. "Toto je reálna ukážka jednej z mnohých situácii, s ktorými sa hasiči stretávajú počas povodní - ľudia odmietajúci ako evakuáciu, tak aj samotnou záchranu. Spoliehate sa na nás, ale je potrebné, aby ste sami plne spolupracovali a boli súčinní. Dôverujte nám, prosím, sme tu pre to, aby sme vám pomohli," napísali.