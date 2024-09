Česká Pamela Anderson s vražedným dekoltom zažila nečakaný úspech: Najal si ju futbalový klub

Táňa Bystroňová je vnadná modleka. (Zdroj: @tana_bystronova/Instagram)

Český futbalový tím FK Viagem Ústí nad Labem najal do svojho mediálneho tímu modelku Táňu Bystroňovú, aby viedla pozápasové rozhovory.

Blonďatá modelka, ktorá bežne zdieľa svoje vyzývavé zábery so svojimi 107 000 sledovateľmi na Instagrame, dostala za úlohu viesť pozápasové rozhovory s hráčmi a trénermi.

Zdá sa, že Bystroňová, ktorú niektorí futbaloví fanúšikovia prezývajú „česká Pamela Anderson“, bola pre treťoligové české mužstvo, ktoré momentálne sedí na čele tabuľky CFL B, keď nazbieralo 13 bodov zo svojich úvodných šiestich zápasov, niečo ako talizman šťastia.

Klub bol naposledy v najvyššej súťaži českého futbalu v roku 2011, ale odvtedy zostúpil v divíziách. Zdá sa však, že rozhodnutie zamestnať Bystroňovú, ktorá predtým pracovala ako topless modelka, prinieslo morálnu podporu. Pózovala aj pre ich klubový kalendár.

"Toto je úplne iná výzva a veľmi sa mi to páči, pretože milujem futbal. Robíme zvláštnu propagáciu, ale je v tom aj športové jadro. Každý si môže nájsť to, čo mu vyhovuje," vysvetlila modelka. "Kľúčom je upútať pozornosť, pretože v dnešnom svete je to jediný spôsob, ako uspieť."

"Je to nová príležitosť v mojom živote, aj keď sa modelingu venujem už dlho," povedala Bystroňová.

A tiež sa ohradila proti tvrdeniam, že je aj hviezdou filmov pre dospelých. Český server idnes.cz cituje Bystroňovú: "Hovorí sa, že som filmová hviezda pre dospelých. Tak toto nie. Ani OnlyFans, ani filmy pre dospelých, nikdy som v tejto kategórii nepodnikala a ani podnikať nemienim."

"Áno, možno sedím jedným zadkom na mnohých stoličkách, lebo som speváčka, herečka, moderátorka, influencerka, vizážistka, dokonca mám vyštudovanú pedagogiku a učila som na materskej. Ale kategória film pre dospelých je neprípustná pre mňa."

Sexi modelku si všimli aj britské médiá.