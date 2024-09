Verešovej pekelne SEXI OUTFIT: Pred 3 rokmi v ňom hviezdila Megan Fox... KTOREJ pristane viac?!

(Zdroj: Profimedia/Marek Pátek)

U našich západných susedov sa v uplynulých dňoch konal prestížny Fashion Week. Módna udalosť vyvrcholila v stredu večer špeciálnou Closing Party, ktorá bola len pre pozvaných hostí. Jednou z nich bola aj Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová. A ako pri nej býva zvykom - opäť bola stredobodom pozornosti.

Do spoločnosti totiž dorazila v rafinovane strihanom body, ktoré prechádza do priesvitnej sukne. Čierny kúsok dáva vyniknúť jej dokonalým krivkám, no najmä bujnému dekoltu. Zaujímavosťou je, že v úplne rovnakom outfite sa pred tromi rokmi ukázala aj hviezdna diva Megan Fox. Konkrétne na 2021 Billboard Music Awards... Tak schválne, ktorá kráska je v ňom viac sexi?

Andrea Verešová zažiarila na Closing Party pražského Fashion Weeku. (Zdroj: Profimedia/Marek Pátek)

Megan Fox v roku 2021 na Billboard Music Awards. (Zdroj: Profimedia)