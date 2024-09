Situácia u našich susedov je dramatická: Poľské Opole vyhlásilo povodňový poplach, Rakúsko hlási prvé obete

(Zdroj: SITA/AP Photo)

V Opole hladina Odry nad ránom prekročila šesť metrov. "Vyhlásenie protipovodňového poplachu znamená ďalšie sledovanie valov a technických zariadení a tiež povolanie všetkých záchranných zložiek do nepretržitej pohotovosti," vysvetlil opoľský starosta Arkadiusz Wiśniewski.

Dnes skoré ráno začala klesať hladina Kladskej Nisy v meste Nisa, kde bola ťažká situácia v nedeľu večer a kde napríklad hasiči evakuovali celú nemocnicu. Tá je mimo prevádzky, upozornilo dnes vedenie mesta. Ľudia v Nise sú bez dodávok pitnej vody, pretože poškodená je pravdepodobne vodárenská sieť. Opravárenské čaty zatiaľ kvôli záplavám nemôžu lokalizovať miesto, kde je potrubie poničené.

Ako "stav zúfalstva a veľkej ľudskej drámy" opísal reportér serveru onet.pl situáciu v Kladsku, ktorého centrum sa v nedeľu octlo pod vodou. "Predstavte si, že úroveň Nisy pre vyhlásenie poplachu je 2,5 metra. V strašnom roku 1997 voda dosiahla úroveň 6,5 metra, včera (v nedeľu) sme mali osem metrov," uviedol reportér. Dodal, že dnes ráno čo chvíľu v meste výdatne pršalo. Poľský hydrometeorologický ústav spresnil, že hladina Kladskej Nisy sa v Kladsku dostala o skoro 150 centimetrov vyššie ako pri katastrofálnej povodni v roku 1997. Veľká voda podľa neho teraz poškodila aj automatické zariadenie na meranie množstva vody. Poľské ministerstvo školstva informovalo, že v oblastiach zasiahnutých záplavami dnes zostalo zatvorených viac ako 350 škôlok a škôl.

Záplavami zasiahnuté Dolné Rakúsko čaká ďalší dážď

V záplavami zasiahnutých Dolných Rakúšanoch sa dnes čakajú ďalšie zrážky a meteorológovia podľa serveru Die Presse varujú, že situácia sa upokojí až v polovici týždňa. Vo Viedni je zložitá dopravná situácia, pretože je obmedzená premávka na štyroch trasách metra. Zástupca dolnorakúskej hejtmanky Stephan Pernkopf povedal, že v najbližších dvoch dňoch má na meter štvorcový napršať až 60 milimetrov. Silný dážď sa očakáva najmä dnes dopoludnia.

Poplach bol vyhlásený v meste Klosterneuburg severne od Viedne. Voda od sveta odrezala časti ležiace v údoliach, hlavnými ulicami sa podľa radnice nedá prejsť. Hrozia zosuvy pôdy a pády stromov. Podobná situácia je v celom širšom okrese Tulln. Rakúske dráhy (ÖBB) do štvrtkového večera predĺžili výzvu, aby sa ľudia nevydávali na cesty, ak to nie je nevyhnutné. Spoločnosť zrušila premávku na hlavných tratiach vedúcich na juh a západ od Viedne. Týka sa to napríklad rýchlikov medzi rakúskou metropolou a Salzburgom alebo Štajerským Hradcom (Graz).

V Neulengbachu neďaleko Sank Pöltenu zachránili dvaja policajti kolegyňu, ktorú strhla povodeň a nad vodou zostala len vďaka tomu, že sa držala stĺpu elektrického vedenia. Keď k nej dorazili, bola už po krk ponorená. "Neuralgickými bodmi sú teraz Sankt Pölten, Kremže a Tulln," povedal dolnorakúskych hasičov Franz Resperger. Záchranári aj v noci na dnes evakuovali ľudí zo zasiahnutých miest.

V obytných budovách objavili dve obete povodní

Povodne v Rakúsku si podľa tamojšej polície vyžiadali v pondelok dve ďalšie obete na životoch, informujeme na základe správy agentúry DPA. Ide o mužov vo veku 70 a 80 rokov zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, spresnili miestne úrady. Obaja zomreli vo vnútri ich domov, ktoré zaplavili masy vody. V nedeľu zahynul pri odčerpávaní vody zo zatopenej pivnice v Dolnom Rakúsku jeden z hasičov, pripomína DPA. Na východe Rakúska už niekoľko dní prevláda neutíchajúci silný dážď. V dôsledku záplav museli doposiaľ vypratať viac než 1800 budov a voda zaplavila aj množstvo ulíc a ciest. Spolkovú krajinu Dolné Rakúsko úrady vyhlásili za oblasť katastrofy.