Pápež šokoval: TOTO si myslí o Harrisovej a Trumpovi! Treba voliť menšie zlo, povedal

Pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara)

Pápež František nevie, koho by volil v novembrových prezidentských voľbách v USA. Pre pápeža sú obaja kandidáti „proti životu“, takže môže odporučiť iba voľbu „menšieho zla“. František to vysvetlil počas letu domov zo svojej doteraz najdlhšej zahraničnej cesty. Napriek tomu odporučil občanom USA, aby išli voliť.

archívne video

Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Demokratka Kamala Harrisová podporuje právo na potrat, bývalý republikánsky prezident Donald Trump zas bojuje proti migrantom: "Obaja sú proti životu. Ten, kto vyhadzuje migrantov, a ten, kto zabíja deti," odpovedal František na palube svojho lietadla.

Trump oznámil, že ak sa vráti do Bieleho domu, vo veľkom odsunie imigrantov z krajiny. Harrisová obhajuje právo na potrat, ktorý František nazýva „vraždou“. Prezidentské voľby v USA sú 5. novembra.

Ďalší výlet je už naplánovaný

Pápež strávil celkovo dvanásť dní v Ázii a tichomorskej oblasti: v Indonézii, Papui Novej Guinei, Východnom Timore a Singapure. 87-ročný pápež, ktorého zdravie je čoraz podlomenejšie, očividne prežil námahu dobre. Ďalšia cesta je na programe už koncom mesiaca: do Luxemburska a Belgicka.

Počas otázok a odpovedí František nechal otvorené, či čoskoro pocestuje do Argentíny. Od zvolenia za pápeža v roku 2013 sa už nikdy nevrátil do svojej vlasti. Odmietol však špekulácie, že v decembri príde do Paríža na slávnostné znovuotvorenie katedrály Notre-Dame. František musel minulý rok podstúpiť operáciu brucha. Podľa oficiálnych informácií ho dlhodobo trápili aj zápaly priedušiek. Teraz zvyčajne sedí na invalidnom vozíku počas stretnutí.