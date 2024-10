Francúzski ministri požadujú spoplatnenie vstupu do katedrály Notre-Dame

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Kamil Zihnioglu)

Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová uviedla, že počas rozhovoru s parížskym katolíckym arcibiskupom navrhla zavedenie "symbolického poplatku", výťažok z ktorého by bol určený na zachovanie náboženského dedičstva krajiny.Pre parížsku diecézu je však "voľný vstup do kostolov a katedrál" dôležitou zásadou katolíckej cirkvi vo Francúzsku. "Bezpodmienečné prijatie každého muža a ženy" je súčasťou poslania cirkvi," uviedla diecéza vo štvrtkovom tlačovom vyhlásení a dodala, že prístup je "preto nevyhnutne bezplatný".Vstupné do Notre-Dame je spôsob, ako udržiavať ostatné náboženské pamiatky vo Francúzsku, povedala Datiová s tým, že iné krajiny vyberajú podobné vstupné.

"V celej Európe musia ľudia platiť, aby sa dostali do najpozoruhodnejších náboženských budov," povedala Datiová v rozhovore pre konzervatívny denník Le Figaro.Ministerka kultúry odhaduje, že poplatok vo výške päť eur na osobu by ročne priniesol približne 75 miliónov eur. "Notre-Dame by zachránila každý kostol v Paríži, ako aj v celom Francúzsku. Bol by to veľkolepý symbol," zdôraznila Datiová.Ministerku podporil jej vládny kolega, minister vnútra Bruno Retailleau, ktorý pripomenul, že za návštevu baziliky Sagrada Família v španielskej Barcelone zaplatil taktiež päť eur.

Datiová zároveň navrhla spoplatniť vstup do všetkých francúzskych národných pamiatok a múzeí pre návštevníkov z krajín mimo Európskej únie, čím by sa "financovala obnova nášho národného dedičstva". "Francúzska verejnosť by nemala za všetko platiť sama," dodala ministerka kultúry.Katedrálu Notre-Dame v Paríži, ktorú v roku 2019 vážne poškodil požiar, po rozsiahlej a nákladnej obnove znovu sprístupnia pre verejnosť 7. decembra.Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu OSN (UN Tourism) bolo Francúzsko v roku 2023 najnavštevovanejšou krajinou na svete s približne 100 miliónmi príchodov - v prvej päťke predstihlo Španielsko, USA, Taliansko a Turecko.