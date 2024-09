Najhorší scenár sa naplnil: V Poľsku sa pretrhla ďalšia priehrada, v Česku padajú prvé domy! DEVASTAČNÉ škody

(Zdroj: Facebook/Lubuscy Łowcy Burz/Profimedia)

VARŠAVA/PRAHA - V juhozápadnom Poľsku sa v dôsledku intenzívnych dažďov preliala už druhá priehrada a voda sa voľne valí mestom Stronie Śląskie. V nedeľu to uviedli poľské orgány. Juhozápadná časť Poľska aktuálne patrí k najviac zasiahnutým oblastiam. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka Gazeta Wyborcza.

Tretí stupeň povodňovej aktivity na rieke Kysuca (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Hrádza neďaleko mesta Stronie Śląskie nevydržala nápor rozbúrenej vody v rieke Biała Lądecka, ktorá spadá do povodia Odry. "Je to masaker," povedal poľským médiám jeden z miestnych, informuje ČTK. Denník Gazeta Wyborcza píše, že voda v súčasnosti voľné prúdi do mesta, berie všetko čo jej stojí v ceste a ulice v centre mesta sú zaplavené. Mestečko s približne 6000 obyvateľmi sa nachádza v Dolnom Sliezsku neďaleko hraníc s Českou republikou. Pre stúpajúcu hladinu vody v uliciach ostalo množstvo ľudí uväznených v domoch a panelákoch, keďže voda siaha až na úroveň prvých poschodí.

Situácia v meste je podľa poľského denníka kritická. Jeden z mostov v meste sa zrútil a ďalší je vážne poškodený. Všetky cestné spojenia s mestom sú odrezané, čo záchranárom výrazne sťažuje prácu. Poľské zložky do záchranných prác nasadili aj vrtuľník Black Hawk a na mieste pomáhajú vojaci.

Sytuacja w Stroniu Śląskim jest tragiczna! Zdjęcia: Czytelnicy Posted by Lubuscy Łowcy Burz on Sunday, September 15, 2024

V Čechách sa zrútili domy

V Čechách zase pod náporom vody už nevydržali v oblasti Jeseníku prvé staršie domy, potvrdili ČTK hasiči. Na severe kraja okolo rozvodnenej Belej sa podľa najvyššieho predstaviteľa kraja Jozefa Suchánka (STAN) očakávajú najväčšie škody v kraji. Podľa hasičov je teraz prioritou evakuácia a záchrana ľudí. Kraj apeluje na uposlúchnutie výziev na evakuáciu, hasiči sa k ľuďom musia vracať. Napríklad v Rapotíne člnom odviezli do bezpečia 80-ročného seniora, ktorý odmietol opustiť domov a potom na záchranu čakal na plote, uviedli zástupcovia kraja.

(Zdroj: Profimedia)

"Škody budú najväčšie tam, kde je najdivokejšia rieka, a to je v tejto chvíli Biela, kde sú popadané mosty. Strhnuté mosty budú aj v údolí na Vidnávke. Na vlastné oči som videl zničenú novú štátnu cestu z minulého roka v Českej Vsi. Takže Jeseník a potom ďalej - Piesočná, Mikulovice, tam budú najväčšie škody," povedal dnes ČTK Suchánek.