Polícii sa naskytol bizarný pohľad: Žena sa kúpala v rozvodnenej rieke! Dôvod ich odrovnal

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Rieka Malša v piatkových večerných hodinách dosiahla 1. povodňový stupeň. O to zarážajúcejšie bolo konanie tridsaťjedenročnej ženy, ktorá sa rozhodla kúpať v rozvodnenej rieke v Českých Budějoviciach. O incidente informovala česká polícia.

„V piatok 13. septembra, krátko po piatej hodine popoludní, prijalo operačné stredisko oznámenie o žene, ktorá sa chystá na kúpanie v rieke Malši pri Veľkom hate,“ uvádza hovorkyňa mestskej polície Věra Školková v správe. Netradičnú zábavku jej však zatrhla hliadka mestskej polície. Po príchode polície na miesto sa žena už údajne kúpala v rieke.

Mužov zákona prekvapil nečakaný výjav, no ešte viac ich zarazilo ženino vysvetlenie, prečo riskovala vlastný život. Žena sa im zverila, že ju láka sila vody pri plávaní. Strážnici ju napriek tomu dôrazne upozornili na zákaz kúpania v rieke, kde už v tom čase platil 1. povodňový stupeň. „Strážnici potom dohliadli na jej odchod a vyzvali ju, aby svoj riskantný kúsok už neopakovala,“ informovala Školková.

Zároveň poukázala na varovanie zástupcov tamojšieho Hasičského záchranného zboru, ktorí varujú ľudí pred splavovaním rozvodnených riek. „Za súčasných podmienok je to vyslovene hazardom so životmi,“ uviedli v príspevku na sociálnej sieti. Rozvodnené rieky si v Čechách dnes takmer vyžiadali ľudský život. V sobotu ráno zasahovali záchranné zložky v Bystrici nad Pernštejnom, kde muž skočil do rieky, aby zachránil psa, informuje TV Nova.