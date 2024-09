Dráma na Morave: Predavačka v Jablunkove otvorila krabicu od vína z Talianska a takmer dostala infarkt

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

JABLUNKOV – V obchode s potravinami v obci Jablunkov pri Ostrave narazili predavačky na veľký problém. Počas dopĺňania tovaru zo skladu takmer dostali infarkt. V jednej z krabíc sa totiž nachádzal had, ktorý sa v Českej republike nevyskytuje. Ženy ihneď zavolali pomoc, pretože nevedeli, či je plaz jedovatý.

Aj v klasickom obchode s potravinami môže nastať nepredvídateľná situácia. Práve to sa prihodilo dvom predavačkám v Jablunkove pri Ostrave. V jednej z krabíc od vína bol totiž živý had. Podľa etikety výrobku mal plaz pricestovať do ČR až z Talianska.

"Keď som vybaľovala víno do chladničky, všimla som si ho úplne na spodku papierovej krabice. Ležal tam stočený a bez pohybu. Asi bol podchladený, alebo nemal náladu," opísala svoj zážitok už s dávkou humoru pre české Novinky.

Nikto im nechcel pomôcť

Incident v sklade sa mal odohrať v stredu štvrtého septembra. Jej kolegyni do smiechu nebolo. "Len pustila krabicu na zem a hneď sme volali na mestskú políciu. Šokovalo nás, keď nám povedali, že na odchyt hada nemajú žiadne prostriedky. Mali sme vraj volať na iné úrady. Skúsili sme aj štátnu políciu, no ani tam sme nepochodili. Prehadzovali si nás ako horúci zemiak," hovorí o negatívnej skúsenosti druhá predavačka potravín v Jablunkove.



Napokon museli zobrať situáciu do vlastných rúk. Prikryli hada ďalšou krabicou zavreli sklad aj obchod, aby neutiekol. Pomocnú ruku napokon predavačkám poskytli hasiči. "Hada odchytili a umiestnili do špeciálneho boxu. Následne ho odniesli na policajnú stanicu v Jablunkove a ohlásili to odborníkovi," povedala hovorkyňa hasičov pre Moravskosliezsko Kamila Langerová.

Už je v ZOO

Plaz je už v opatere chovateľa plazov v ostravskej zoologickej záhrade. Plaz má asi 40 cm a je starý asi štyri roky. "Je to jeden z poddruhov jedovatej zmije škvrnitej. Vyskytuje sa len v južnom Taliansku a na Sicílii. Neviem síce aké problémy môžu nastať pre človeka po uhryznutí, no určite nie je nebezpečný ako napríklad kobra," uviedol chovateľ Michal Fuglevič.

Do krabíc sa podľa neho dostal pri zbere alebo balení vína. "Buď tam vliezol sám, alebo ho so sebou zobral stroj. To už nedokážeme zistiť," dodal na záver.