Mamičku vystrašil na záhrade smrtiaci votrelec: Číhal len pár centimetrov od jej bábätka!

(Zdroj: Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7)

COOROY - Austrálčanka sa spolu so svojím malým dieťaťom hrala na záhrade, keď dostala obrovský strach. Všimla si totiž, že na jej dvore sa nachádza jedno z najjedovatejších zvierat na planéte. Ako by ste v podobnej situácii zareagovali vy?

Podľa Dana Rumseyho zo spoločnosti Sunshine Coast Snake Catchers to nebolo prvýkrát, čo žena, ktorá žije v meste Cooroy v Queenslande, na svojom dvore narazila na plaziaceho sa votrelca. Podľa odborníka išlo o červenobruchého čierneho hada (Pseudechis porphyriacus). "Sú to jedni z najtoxickejších hadov na celej planéte," povedal Rumsey pre Yahoo News Australia. Zároveň ale dodal, že doposiaľ ešte nezaznamenali pohryznutie človeka týmto druhom.

Napriek vážnosti situácie zostala matka úplne pokojná. Na svojom pozemku už vraj našla množstvo rôznych hadov. Skúsený chytač hadov, ktorý predtým pracoval v zoologických záhradách, uviedol, že výskyt smrteľných druhov hadov je mimoriadne bežný a nachádzajú sa na mnohých miestach po celom severnom Queenslande.

Ak by v zriedkavých prípadoch došlo k uhryznutiu človeka, mohlo by ho to zabiť v priebehu niekoľkých hodín. "Všetko to závisí od mnohých rôznych premenných, jednotlivca, množstva jedu," vysvetlil Rumsey. Ľuďom pri strete s Pseudechis porphyriacus odporúča zachovať sa pokojne. Najlepšie urobíte, ak zostanete nehybne stáť a necháte hada odísť. "Vo videu hovorím o tom, ako sa had rád stavia do obranných pozícií, štrkáče sú toho najlepším príkladom. Zatrasú chvostom, aby vás varovali, že sa približujete príliš blízko," dodal expert.