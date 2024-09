Šok v Drážďanoch: Počas demolácie mosta sa zrútila jeho ďalšia časť

(Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP)

Hovorca hasičského zboru Michael Klahre pre agentúru uviedol, že špecializovaná spoločnosť do akcie nasadila bagre a demolačné vozidlá, ktoré sa pripravujú na čiastočnú demoláciu zrútenej časti betónového mosta. Podľa Klahreho pomocou laserovej technológie zistili, že čiastočne zrútená konštrukcia časti mosta sa pomaly zosúva. "Snažíme sa predísť nekontrolovanému zrúteniu," zdôraznil s tým, že sa im už podarilo oddeliť električkové trate a potrubia diaľkového vykurovania malými riadenými výbuchmi.

(Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP)

K zrúteniu došlo včera

Záchranné služby tlačí čas, pretože očakávané povodne výrazne zvýšia mieru nebezpečenstva. K zrúteniu 100-metrovej časti mosta, ktorý spája staré a nové mesto v Drážďanoch, došlo v stredu približne okolo tretej hodiny nadránom, posledná električka prešla cez most okolo 2.50 h. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.

(Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP)

Príčina čiastočného zrútenia mosta sa ešte stále vyšetruje. Podľa Holgera Kalbeho, vedúceho odboru stavieb a mostov mesta Drážďany, je možnou príčinou korózia v dôsledku kontaminácie chloridmi. Kalbe však upozornil, že ide o veľmi predbežný predpoklad a experti budú o pár dní vedieť viac.

Počas búrania mosta Carolabrücke v Drážďanoch sa zrútila jeho ďalšia časť

V Drážďanoch sa do Labe počas búrania zrútila ďalšia časť mosta Carolabrücke. Ide o úsek, po ktorom vedú električkové koľaje a ktorý čiastočne spadol už v noci na stredu. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na policajného hovorcu. Časť stavby s vozovkou pre autá stále stojí.

Most Carolabrücke sa skladá z troch častí označených A, B a C. Po častiach A a B jazdia automobily, na časti C boli električkové koľaje a chodník. V stredu sa zrútil asi 100-metrový úsek mostnej časti C, ktorej teraz hrozí extrémne riziko celkového zrútenia. Klahre povedal, že laserové merania ukázali, že zvyšky tejto časti pomaly klesajú.